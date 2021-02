Antep’e “Gazi” unvanı verilişinin 100’üncü yılı SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı: “6 bin 317 şehit veren Antep, tam bir asır önce TBMM kararı ile onurlandırıldığı ‘gazi’ unvanıyla tarihte yerini aldı”

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, “Vatanımızın dört bir yanında milletimizin bağımsızlık için büyük mücadele verdiği Kurtuluş Savaşı’nda, kendi kahramanlık destanını 6 bin 317 şehit vererek yazan Antep, tam bir asır önce TBMM kararı ile onurlandırıldığı ‘Gazi’ unvanıyla tarihte yerini aldı” dedi.

Antep’e “Gazi” unvanı verilişinin 100’üncü yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Prof. Dr. Dağlı, dünyanın gözünde tükenme noktasına gelen ve her türlü yokluğu, eziyet ve baskıyı yaşayan Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi büyük bir lider ve başkomutan öncülüğünde, yeniden hayat bulduğunu kaydetti.

“Antep halkının, bu yüce milletin bağımsızlığında oynadığı büyük rol yadsınamaz. 11 ay süren ve ellerinde sadece inancı kalan Antepliler, büyük bir direnişle sadece Antep’i savunmamış, Türkiye’ye de örnek olmuştur” diyen Prof. Dr. Dağlı, şöyle devam etti:

“Bu büyük direniş TBMM tarafından Antep’e, 8 Şubat 1921 tarihinde ‘Gazi’ unvanı verilerek onurlandırılmıştır. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Gazi şehri ‘Türküm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü Gazianteplileri kahramanlık misali olarak alabilir’ sözleriyle onurlandırmıştır.

SANKO Üniversitesi olarak bu büyük onuru sonsuza dek yaşatmak, şehrimize değer katmak ve tarihini bilen öğrenciler yetiştirmek için var gücümüzce çalışıyoruz. Büyük Önder Atatürk’ün liderliğinde vatanın ve milletin bağımsızlığı için cepheye koşarak şehit düşen, gazi olan kahramanlarımızı rahmet, saygı ve minnetle anıyorum.”

