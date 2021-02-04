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Dünya kanser günü SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde 4 Şubat dünya kanser günü etkinliği kapsamında mini müzik dinletisi düzenlendi

İHA

Dünya kanser günü SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde 4 Şubat dünya kanser günü etkinliği kapsamında mini müzik dinletisi düzenlendi

SANKO Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları / Tıbbi Onkoloji Kliniği tarafından 4 Şubat Dünya Kanser Günü etkinlikleri kapsamında mini bir müzik dinletisi düzenlendi.
Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım müzik dinletisi öncesi yaptığı konuşmada, Dünya Kanser Günü nedeniyle düzenledikleri etkinlikte hastalarla bir arada olmaktan mutluluk duydukların ı söyledi.
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Prof. Dr. Yıldırım, “SANKO Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniğimizin açılmasına destek olan Konukoğlu Ailesine, SANKO Holding, üniversite ve hastane yöneticilerimize teşekkür ederim. Tüm hastalarımıza süreçte birlikte olduğumuzu bir kez daha hatırlatarak bu mücadelede başarılar diliyorum” dedi.
Ferit Ginol Kültür ve Sanat Merkezi’nin katkılarıyla düzenlenen müzik dinletisiyle moral bulan hastalara, Prof. Dr. Yıldırım tarafından karanfil takdim edildi.
4 Şubat Dünya Kanser Günü etkinlikleri kapsamında hastane yönetimi, personeli ile hasta ve hasta yakınlarına günün anlamını sembolize eden kurdeleler dağıtılarak, Kemoterapi Ünitesi balonlarla süslendi.

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