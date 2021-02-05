HKÜ’de TEKNOFEST 2021 hazırlıkları devam ediyor

Dünya’nın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST’21 için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Öğrencileri, sabit kanatlı drone kategorisinde de iddialı.

KALİHA adını verdikleri drone için ArGe çalışmalarını sürdüren HKÜ öğrencileri, bu yıl 35 kategoride düzenlenen yarışlarda hedeflerini ilk üç olarak belirledi.

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