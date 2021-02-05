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Evlilik dışı ilişkisinden olan bebeği eşine çöpe attıran kadına müebbet hapis cezası

İHA

Evlilik dışı ilişkisinden olan bebeği eşine çöpe attıran kadına müebbet hapis cezası

Gaziantep’te evlilik dışı ilişkisinden olan bebeği evde gizlice doğurduktan sonra aldattığı eşine çöpe attıran 3 çocuk annesi H.A. müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık H.A. duruşmada bebeği arkadaşı vasıtasıyla bir aileye ya da yuvaya vererek yaşatmak istediğini ancak korktuğunu için yapamadığını söyledi.
Gaziantep’te evlilik dışı ilişkisinden olan bebeğini evde ailesinden gizli doğurduktan sonra dolaba koyup ölümüne neden olmaktan ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ ile ‘tasarlayarak öldürme’ suçlarından yargılanan 3 çocuk annesi H.A. müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında indirime giderek sanığın geçmiş adli sicilinin temiz olmasından dolayı cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi. Duruşmada kendisini savunan sanık H.A.'nın son sözü “Çocuklarım için tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum” olurken kararın ardından hüngür hüngür ağladı.
Gaziantep 3 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık H.A. ve avukatı Ebru Büyük hazır bulundu. Duruşmayı sanık H.A.’nın yakınları da izledi.

“Bebeği korktuğum için sakladım”
Mütalaaya karşı savunma yapmak için söz alan sanık H.A. 20 yıllık evli olduğunu belirterek hamileliğini yakınlarından gizlediğini söyledi. 3 çocuğunun daha olduğunu aktaran H.A., “Şimdiye kadar onlara fiske bile vurmadım. Ben bebeği bir arkadaşım vasıtasıyla bir aileye ya da yuvaya vermeyi düşünüyordum. Onu yaşatmak istiyordum ama yapamadım. Niyetim asla bebeğe zarar vermek değildi. Ben bebeği korktuğum için sakladım. Ben ceza alırsam 3 çocuğumun hayatı kararır” dedi.

“Bebeği öldürmek isteseydi bunu doğumdan önce yapardı”
Sanık avukatı Ebru Büyük ise mütalaaya karşı yaptığı savunmada sanığın 20 yıllık evli olmasından dolayı bu hamileliği çevresine söyleyebilmesinin hayatın olağan akışına ters olduğunu dile getirdi. Sanığın bebeği kasten öldürmediğini savunan Büyük, “Sanık 3 çocuk annesidir. Müvekkilim bebeği öldürmek isteseydi bunu doğumdan önce yapardı. Burada bir kasıt yok. Bebek doğduktan sonra bebeğe ilaç, zehir vermemiş ya da boğmamış. Onu temizleyip sarmış. Eğer ceza verilecekse TCK 83’ten yani ihmalden dolayı ölümden ceza verilmelidir. Biz sanığın İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek olay anında algılama yeteneğinin olup olmadığının incelenmesini talep ediyoruz. Çocukları mağdur durumdadır. Sanığın beraat kararıyla birlikte tahliye edilmesini istiyoruz. Müvekkilim kürtaj olmuyor. Bebeğe bir zarar vermiyor. Göbek bağının nasıl kesilmesi gerektiğini bilmemesi tıbbi bilgisinin olmamasından kaynaklanmaktadır. 3 çocuğunu hastanede doğurmuştur. Bebeği emzirmek istemiş ancak sütü gelmediği için emzirememiştir” ifadelerini kullandı.
Karardan önce son sözü sorulan sanık H.A. ağlayarak “Çocuklarım için tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum” dedi.
Savunmaların ardından karar için kısa bir ara veren mahkeme heyeti aranın ardından, sanık H.A.'nın bebeği kasten öldürdüğü anlaşıldığından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına, sanığın geçmiş adli sicilinin temiz olmasından dolayı cezanın müebbet hapis cezasına düşürülmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Kararın ardından sanık H.A. hüngür hüngür ağlayarak kısa süre sanık kürsüsünden kalkamadı.

Davanın geçmişi
Gaziantep’te yaşayan 3 çocuk annesi H.A. eşi O.A.’yı aldatıp başka bir erkekle beraber oldu. Bu ilişkiden hamile kalan kadın hamileliğini gizleyerek 9 ay sonra eşi evde yokken çocuklarından gizli bir şekilde evin banyosunda doğum yaptı. Doğan bebeği yatak odasında bir dolaba koyarak gizleyen H.A. 3 gün sonra bebeğin hayatını kaybettiğini gördü. Bebeği bir ayakkabı kutusuna koyup poşetledikten sonra çöp diye eşi O.A.’ya verdi. O.A.’nın çöpe attığı poşette bebeğin cansız bedeninin bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.A. tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından H.A. hakkında ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ ile ‘tasarlayarak öldürme’ suçlarından müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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