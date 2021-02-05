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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

DHA

Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı


Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kaçak kazı yapan 3 şüpheli, suçüstü yakalandı.
İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Hanağzı Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Köy kırsalında araştırma yapan jandarma ekipleri; R.Ö., B.G. ve B.E.'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin 3 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde ve 2 metre derinliğinde bir alan kazdıkları belirlendi. Yanlarındaki kazma, kürek ve dedektör ile gözaltına alınan 3 şüphelinin, jandarmada sorgulanmalarına başlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2021-02-05 14:49:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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