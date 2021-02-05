Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kaçak kazı yapan 3 şüpheli, suçüstü yakalandı.
İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Hanağzı Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Köy kırsalında araştırma yapan jandarma ekipleri; R.Ö., B.G. ve B.E.'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin 3 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde ve 2 metre derinliğinde bir alan kazdıkları belirlendi. Yanlarındaki kazma, kürek ve dedektör ile gözaltına alınan 3 şüphelinin, jandarmada sorgulanmalarına başlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2021-02-05 14:49:31
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