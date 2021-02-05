Genç girişimciler örnek oluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genç girişimciler örnek oluyor

İHA

Genç girişimciler örnek oluyor

TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı İbrahim Sarıca ve başkan yardımcılarından oluşan heyet, Gaziantep Valisi Davut Gül’ü ziyaret etti.
Pandemi süresinde yaşanan sıkıntıların, gençlerin inovatif fikir ve projeleriyle fırsata çevrilebileceğini ifade eden Başkan Sarıca, ilimizdeki gençlere ve girişimcilik ekosistemine katkılarından dolayı Vali Gül’e teşekkür etti. Ziyaret hakkında konuşan TOBB Gaziantep GGK Başkanı İbrahim Sarıca, “Misafirperverliği sebebiyle değerli Valimiz Sayın Davut Gül’e kurulumuz adına teşekkür ediyorum. Kendisine, geçtiğimiz dönem içerisinde hayata geçirdiğimiz Auto Mechaton, Fikirden ürüne Proje Pazarı, Z Kuşağı ve Dijital Dönüşüm Webinarı, Online Demo Day gibi projelerimiz hakkında bilgi verdik. Kurul olarak gençlere mentorluk yapmaktan, onların projelerini ekonomiye katkı sunacak şekilde yönlendirmekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. Açıklamasında şehrimizdeki genç nüfusa da dikkat çeken Sarıca, Gaziantep’te bulunan 3 üniversite ve Gaziantep Ticaret Odası iştiraki GETHAM’la önemli iş birlikleri yaptıklarını belirterek, Vali Davut Gül’e önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planladıkları etkinlik ve projelerle ilgili bilgi aktardıklarını söyledi.
Vali Gül’ü ziyaret eden heyette TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı İbrahim Sarıca’nın yanı sıra; Girişimcilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Hayri Sinan Köksüzer, Komisyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Can Koçak, TOBB ve Halka İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nihat Kadir Özyurt ile Uluslararası Faaliyetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Refik Halit Danış da yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GAÜN’de Gazilik ünvanı anısına koşu
YEREL HABERLER GAÜN’de Gazilik ünvanı anısına koşu
Gazilik ünvanının verilişi ilk meclis binasında kutlanacak
YEREL HABERLER Gazilik ünvanının verilişi ilk meclis binasında ...
Avukatın cüzdanını çalan 3 hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER Avukatın cüzdanını çalan 3 hırsız tutuklandı
Pamuk deposunda korkutan yangın: 12 işçi dumandan etkilendi Dumandan etkilenen işçi o anları anlattı
YEREL HABERLER Pamuk deposunda korkutan yangın: 12 işçi dumandan ...
Fabrikada çıkan yangında 12 işçi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Fabrikada çıkan yangında 12 işçi dumandan etkilendi
Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Pamuk deposunda korkutan yangın Dumandan etkilenen 12 işçiden 4'ü hastaneye kaldırılırken, 8'i ayakta tedavi ediliyor
YEREL HABERLER Pamuk deposunda korkutan yangın Dumandan etkilenen 12 ...
Gaziantep'te 4 ton etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 4 ton etil alkol ele geçirildi
Evlilik dışı ilişkisinden olan bebeği eşine çöpe attıran kadına müebbet hapis cezası
YEREL HABERLER Evlilik dışı ilişkisinden olan bebeği eşine çöpe ...
HKÜ’de TEKNOFEST 2021 hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER HKÜ’de TEKNOFEST 2021 hazırlıkları devam ediyor
Büyükşehir’den hayvancılığa yeni destek
YEREL HABERLER Büyükşehir’den hayvancılığa yeni destek
Antep fıstığında entegre mücadele
YEREL HABERLER Antep fıstığında entegre mücadele
Gaziantep'te tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
Kahvesi tescillenen menengiçin faydaları saymakla bitmiyor
YEREL HABERLER Kahvesi tescillenen menengiçin faydaları saymakla ...
Şehit Süleyman Demirel’in naaşı memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Süleyman Demirel’in naaşı memleketine uğurlandı
Suriye´de şehit olan astsubayın cenazesi Gaziantep'e getirildi (2)
YEREL HABERLER Suriye´de şehit olan astsubayın cenazesi Gaziantep'e ...
El Bab'da el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 şehit
YEREL HABERLER El Bab'da el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 şehit
Dünya kanser günü SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde 4 Şubat dünya kanser günü etkinliği kapsamında mini müzik dinletisi düzenlendi
YEREL HABERLER Dünya kanser günü SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde 4 ...
Gaziantep protokolünden Toroslar EDAŞ'a sert tepki Gaziantep protokolü tepkilerin hedefindeki elektirik dağıtım şirketinin üst düzey yetkilileri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Gaziantep protokolünden Toroslar EDAŞ'a sert ...
Kişiye özgü onkolojik tedavi ile hayata tutundu
YEREL HABERLER Kişiye özgü onkolojik tedavi ile hayata tutundu
Sağlık çalışanlarını anladılar, anlattılar SANKO Okulları öğrencileri sağlık çalışanları deneme yarışmasında üç derece kazandı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarını anladılar, anlattılar SANKO ...
Antep’e “Gazi” unvanı verilişinin 100’üncü yılı SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı: “6 bin 317 şehit veren Antep, tam bir asır önce TBMM kararı ile onurlandırıldığı ‘gazi’ unvanıyla tarihte yerini aldı”
YEREL HABERLER Antep’e “Gazi” unvanı verilişinin 100’üncü yılı SANKO ...
Suriye´de şehit olan astsubayın cenazesi Gaziantep'e getirildi
YEREL HABERLER Suriye´de şehit olan astsubayın cenazesi Gaziantep'e ...
Şahinbey Türkiye'nin 57 ilinden büyük Şahinbey Belediyesi'nin hizmet verdiği vatandaş sayısı 931 bin 116'ya yükseldi
YEREL HABERLER Şahinbey Türkiye'nin 57 ilinden büyük Şahinbey ...