Gaziantep'teki yasa dışı bahis operasyonunda 13 kişi tutuklandı

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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine, salı günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 kişiyi gözaltına aldı. Yasadışı bahis oynatıp ayda 2,5 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2021-02-05 16:14:31



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