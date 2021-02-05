Gaziantep'te gümrük kaçağı 2 bin 587 paket sigara ele geçirildi

Gaziantep'te polis, bir araçta yaptığı aramada 2 bin 587 pqaket kaçak sigara ele geçirdi.

Gaziantep Emniyet müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Şehitkamil ilçesinde durdurduğu bir araçta yaptığı aramada 2 bin 587 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen sigaralara imha edilmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan şahsa ise 5607 sayılı SKM kapsamında işlem yaptı.

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