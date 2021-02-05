Araban'da iş yeri kapanan esnafa maddi destek

Araban Belediyesi, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle iş yerleri kapanan 50 esnafa biner lira nakdi destek sağladı.

Gaziantep’in Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle iş yerleri kapanan esnafa biner lira nakdi destek sağladı. Başkan Hasan Doğru, başkanlık makamında esnafla bir araya gelerek pandemi sürecinde iş kapanan 50 esnafa biner lira nakdi destek sağladıklarını vurguladı. Konu ile ilgili açıklama yapan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, "Araban ilçesi Umum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Karakuş ile yaptığımız istişareler sonucunda, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ilçemizde iş yerleri kapanarak mağdur olan 50 esnafımıza katkı sağlamak istedik. Bu kapsamda Araban Belediyesi olarak iş yeri kapanan 50 esnafımıza biner TL destek sağlanması kararı aldık. Korona virüs sürecinden etkilenen ve genelgeyle iş yerleri kapalı olan esnaflarımızın nakdi destek yardımları IBAN numaralarına 8 Şubat 2021 Pazartesi günü yatırılacak" dedi.

Araban Umum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Karakuş ise, "Pandemi sürecinde İçişleri Bakanlığı genelgesiyle iş yerleri kapatılarak mağdur olan esnaflarımızın durumunu değerlendirmek istedik. Bu kapsamda ziyaret ettiğim Araban Belediye Başkanımız Hasan Doğru ile esnafımızın ekonomik durumu ile ilgili istişarelerde bulunduk. Yaptığımız görüşmelerin ardından Belediye Başkanı Hasan Doğru, pandemi sürecinde bakanlık genelgesiyle işyeri kapalı olan esnaflarımıza biner TL nakdi destek sağlayarak esnafların ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi. Belediye Başkanımız Hasan Doğru’ya teşekkür ederim" diye konuştu.

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