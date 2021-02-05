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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Acil çağrıların birleştiği 61. il Gaziantep oldu

İHA

Acil çağrıların birleştiği 61. il Gaziantep oldu

Yapımı tamamlanan 112 Acil Çağrı Merkezi Gaziantep'te hizmete açıldı. Çağrı merkezini ziyaret eden Gaziantep Valisi Davut Gül, acil çağrı numaralarının 112'de birleşme projesinin uygulandığı 61'nci ilin Gaziantep olduğunu belirterek, "Gaziantep’te şu anda Jandarma, İtfaiye ve Orman Müdürlüğü yangın önleme ekipleri Acil Çağrı Merkezi’ne entegre edildi" dedi.
İlk etapta 156 Jandarma, 110 İtfaiye ve 177 Orman Yangını, daha sonraki süreçte 155 Polis, 112 Ambulans ve 122 AFAD acil yardım numaralarını tek çağrı numarası altında birleştirecek olan merkezde çağrı kabulüne başlandı. Vatandaşlar 110, 156, 177 acil ihbar numaralarını kullanmaya devam edecek bu üç kurumun çağrıları ilk etapta Merkezde hizmet veren Acil Çağrı Karşılama personellerine düşecek asılsız çağrılar elendikten sonra ilgili kurumlara aktarılacak.
"Gaziantep 61'nci il oldu"
Merkezi ziyaret eden Vali Davut Gül, acil çağrı numaralarının tek bir numarada 112’de birleşmesinin Türkiye’de genel bir proje olduğunu belirterek Gaziantep'in bu projenin uygulandığı 61'nci il olduğunu söyledi. Tüm Türkiye'nin yakın zamanda tamamıyla bu projeye dahil olacağını aktaran Gül, "Gaziantep’te şu anda Jandarma, İtfaiye ve Orman Müdürlüğü yangın önleme ekipleri Acil Çağrı Merkezi’ne entegre edildi, ileriki süreçte emniyet başta olmak üzere sağlık bu merkeze entegre edilecek daha sonra da bütün kurumlar artık başka numaraları çevirmeden, başka numaraları ezberlemeden tek bir numara ile 112 çağrı numarası ile hizmet vermeye başlayacak. Bütün kurumların personeli burada olacak, olaylara daha çabuk ulaşılabilecek ve daha kolay müdahale edilebilecek. Hem vatandaşa rahatlık sağlayacak hem de acil müdahalelerde zaman anlamında avantaj sağlanacak. Bu projeyi ilimize kazandıran İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu başta olmak üzere bütün Bakanlık personeline, çalışan mesai arkadaşlarımıza, Daire Başkanımıza ve İl Müdürümüze teşekkür ediyorum" dedi.
112 Acil Çağrı Hizmetleri Daire Başkanı Tarık Bahadır ise, 112 Çağrı Merkezleri'nin Şubat ayı sonuna kadar 70 ilde, haziran ayı sonuna kadar ise 81 ilde sadece 112 çağrı numarası aranacak şekilde organize edilmiş olduğunu söyledi. 112 Acil Çağrı Merkezleri’nin kurumların özellikle asılsız ihbar kaynaklı yoğunluğunu engellediğini vurgulayan Bahadır, merkezlerde çağrı karşılayıcıların asılsız çağrıları süzerek kurumların sadece kendilerini ilgilendiren çağrılarını ilettiklerini dile getirdi.
"Gaziantep'e hayırlı olsun"
Engelsiz 112 uygulamasının da Gaziantep’te artık uygulamaya girdiğini aktaran Bahadır, "Engelli vatandaşlar artık işitme dili bilen personel ile cep telefonlarına indirdikleri bir uygulama sayesinde Ankara’da bulunan merkez ile görüşebilecek ve sıkıntılarını bildirebilecekler. Bununla birlikte ECall uygulaması da belirli yeterliliği olan araçlarda kullanılıyor. Bu uygulamada araç kaza yaptığında manuel veya otomatik olarak çağrı merkezi ile iletişime geçiyor ve çağrı merkezinden ekipler kaza bölgesine yönlendirebiliyor. Ben bu Merkezin Gaziantep’e hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Gaziantep 112 Acil Çağrı Merkezi’nde tüm acil numaralar devreye alınmadığı için şu an bütün kurumların kendi çağrı numaraları yine eskisi gibi kullanılacak. Ancak en kısa zamanda bütün kurumların devreye alınmasıyla İlimizdeki “112” tek numara projesi tam olarak hayata geçmiş olacak" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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