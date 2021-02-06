Fransızları korkutan silah: "Tak tak" Kurtuluş mücadelesinde mermisi biten yöre halkı Fransızlara karşı bu silahı kullandı Erkekler cephede kadınlar ise ara sokaklarda "tak tak" ile hem canlarını hem de namusunu korudu

Kurtuluş mücadelesinde cephanesi biten yöre insanın kendisini savunmasında makineli tüfek kadar etkili olan 'tak tak'lar Gaziantep'te müzede sergileniyor.

Kurtuluş mücadelesinde Fransızların işgal ettiği GaziantepKilis hattında cephanesi biten bölge insanı kendilerini gürgen ağacından yapılan ve "tak tak" olarak adlandırılan bir silah ile savundu. Cephede erkeklerin, sokaklarda ise kadınların yoğun bir şekilde kullandığı "tak tak"lar, yöre halkına makineli tüfek kadar etkili bir savunma imkanı sundu. İki ağaç parçasının sallanarak çıkardığı "tak tak" sesi, hızlı sallandığında ise makineli tüfek sesine benzer bir etki ile Fransız askerlerin korkusu oldu. Mermisi biten yöre insanının tak tak ile çıkardığı ses üzerine halen daha mermilerinin kaldığı yönünde düşünen Fransızlar, ara sokaklardan gelen sesler üzerine temkinli hareket ettiği anlatılıyor. Yöre insanı, erkeklerin cephede henüz mermilerinin bitmediği algısını oluşturduğu tak taklar ile kadınlar da hem canlarını hem de namusunu koruduğunu savunuyor. Bölge geçmişinde en önemli silahlar arasında gösterilen tak taklar, o dönemde kullanılan silahlar ve yaşanılanların anlatıldığı Şahinbey Milli Mücadele Müzesi'nde sergileniyor. Tak taklar, Antep savunması ve o dönemdeki kahramanların anlatıldığı müzede oluşturulan özel bölümde ziyaretçilere anlatılıyor.

Kurtuluş Savaşı'nın verildiği dönemde yetersiz olan mermi ve silahlar nedeniyle yöre halkının kolay pes etmediğini belirten yöre halkından İhsan Özkan, tak tak olarak ifade edilen ağaçtan yapılmış silahın da bölge insanın zafere olan inancının göstergesi olduğunu ifade etti. Özkan, "Tak tak, kurtuluş mücadelesi döneminde makinalı tüfek sesi çıkardığı için düşmanları korkutmak amacıyla kullanılmaktaydı. Genellikle kadınlar, akşamları sokak aralarında düşmanlara karşı korunmak için kullanmaktadır. 'Tak tak'ın temel maddesi Gürgen ağacından yapılmasıdır. Çıkardığı ses ile adeta bir makinalı tüfek görevi görmektedir” diye konuştu.

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