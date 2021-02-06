Kırmızı ışık ihlali yapanları drone yakaladı

Gaziantep'te kavşaklarda 5 gün boyunca drone ile yapılan kırmızı ışık denetiminde ihlal yaptığı drone ile tespit edilen 46 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kırmızı ışık ihlali yapan araçları tespit edebilmek için havadan trafik denetimi yaptı. 1 Şubat ile 5 Şubat arasında yapılan çalışmada kentin önemli kavşaklarında insansız hava aracıyla kırmızı ışık denetimi yapıldı. Droneyi fark etmeyen birçok sürü kırmızı ışık ihlali yaptığı anlar drone tarafından kaydedildi. Denetim yapan ekipler ışık ihlali yaptığı tespit edilen 46 araca cezai işlem uyguladı.

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