Gaziantep'te 2 mutasyonlu virüs görüldü

Gaziantep’in Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, kaymakamlığın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, 2 pozitif hastada mutasyonlu virüs tespit edildiğini belirterek vatandaşları uyardı.

Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, kaymakamlığın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, ’’Değerli Vatandaşlarımız; 2 pozitif hastamızda mutasyonlu virüs tespit edilmiştir. İngiltere varyantlı bu virüsün bulaştırıcılığı çok yüksektir. Aşılamalarımızın yapıldığı, salgınla mücadelemizin güç kazandığı şu dönemde biraz daha sabır göstererek tedbirlere daha sıkı bir şekilde uymanızı rica ediyoruz’’ denildi. Kaymakam Mutlu vatandaşların daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.