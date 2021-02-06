Gaziantep'te, kısıtlama sessizliği

Ahmet ATMACAAhmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te cadde, sokak ve meydanlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle cuma günü saat 21.00'de başlayan ve pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü kentin işlek cadde, meydan ve duraklarında sessizlik hakim oldu. Şehrin belirli noktalarında polis ekipleri, kısıtlama gerekçesiyle trafikte seyir halindeki araçları durdurarak, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi olmadığı halde trafikte olan kişilere ise idari para cezası uygulandı.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACAAhmet KILIÇ
2021-02-06 12:42:49
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