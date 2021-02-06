Başkan Fatma Şahin'den Gazilik ünvenının veriliş yıldönümü kutlaması

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 8 Şubat Ayıntap’a “gazilik” unvanı verilişinin 100’ üncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, bundan 100 yıl önce ,yürekleri ve vatan sevgileri memleket kadar büyük Anteplilerin düşman karşısında gösterdiği direnişle yazdığı kahramanlık destanı sonucunda, şehrin şanlı tarihinin “Gazilik” gibi anlamlı ve onurlu bir unvanla taçlandığını aktardı. "Antep’in Gaziantep’e yolculuğu, atalarımızın gözü karalığı ve cesaretiyle başladı” ifadelerini kullanan Şahin, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum’ inancı, azim ve kararlılığı ile açlık ve yokluk içindeki bu şehir, 11 ay boyunca, 6317 şehit ve sayısız kahramanla mücadele etti ve kazandı. Ülkenin hemen hemen her noktasında devam eden milli mücadelemizde Gaziantep’imiz adeta ikinci bir Plevne savunması ya da ikinci bir Çanakkale Harbi olarak tanımlayabileceğimiz bir direniş göstermiş ve tam bağımsızlığa giden yolda yaptığı katkı nedeniyle ’gazilik’ unvanını hakkaniyetle, bileğinin hakkıyla almıştır. Kahramanlık destanı ile Antep, 8 Şubat 1921 tarihinde, Kurtuluş Savaşı henüz devam ederken, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çıkardığı 93 numaralı kanunla, “Gazilik” unvanını aldı ve bir şehrin adını değiştiren direniş, tarihin tozlu sayfalarına altın harflerle yazıldı. Bu savunma Mustafa Kemal Atatürk’ün “Onlar yalnız Antep’i değil Türkiye’yi de kurtardılar" sözleriyle, her zaman örnek olmuştur. Antep halkı olarak, bu kadim topraklar için, hangi zorlukla karşılaşırsak karşılaşalım, boyun eğmeyeceğimizi ve hürriyetimizden vazgeçmeyeceğimizi tüm dünyaya geçmişte ispat ettiğimiz gibi bugünde aynı kararlılık ve azimle yolumuza devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden sonra, bu onura erişen tek şehir olmamızı sağlayan atalarımızla, dedelerimizle, kahramanlarımızla bir Gaziantep çocuğu olarak büyük gurur duyuyorum. Antep’ten Gaziantep’e yolculuğumuzun nihayetinde, şehrimize ‘Gazilik’ unvanı verilişinin 100’ üncü yıldönümünde ‘Ben Gaziantepliyim’ deme onurunu bizlere yaşatan aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi, Antep’in tüm gücüyle direnen fedakâr ve cefakâr halkını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyor, sizleri içten duygularımla selamlıyorum" ifadelerine yer verdi.

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