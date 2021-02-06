Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 68 - Galatasaray: 61

ING Basketbol Süper Ligi 20. haftasında Gaziantep Basketbol, Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekip Gaziantep Basketbol'un 6861 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmada Gaziantep Basketbol'un en skorer isimleri 16 sayı ile Mam Jaiteh, 15 sayı ile Kenny Hayes ve 12 sayı ile Trevis Simpson oldu. Galatasaray'da ise Alex Hamilton attığı 17 sayı ile hem takımının hem de maçın en skorer ismi oldu. SarıKırımızılı ekipte, Johnathan Williams, Travis Trice ve Brock Motum ise 11'er sayı kaydetti.



Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Ali Serkan Emlek xx, Polat Parlak xx

Gaziantep Basketbol: Kenny Hayes xxx 13, Mam Jaiteh xxx 16, Trevis Simpson xxx 12, Can Uğur Öğüt xx 6, Rashard Kelly xx 6, İsmail Cem Ulusoy x 4, Orhan Haciyeva xx 7, Doğan Şenli x 2, Metehan Akyel x

Başatrenör: Nenad Markovic

Galatasaray: Göksenin Köksal 2 x, Alex Hamilton xxx 17, Travis Trice xxx 11, Amile Jefferson x 3, Brock Motum xxx 11, Yiğit Arslan x 3, Eray Aydoğan x 3, Johnathan Williams xxx 11

Başatrenör: Ekrem Memnun

1. Periyot: 1720 (Galatasaray lehine)

Devre: 3630 (Gaziantep Basketbol lehine)

3. Periyot: 5143 (Gaziantep Basketbol lehine)

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