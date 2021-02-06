Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Antep’e “Gazilik” unvanı verilişinin 100. yıl dönümünü kutladı.

Kileci mesajında Antep savunmasının dünya tarihine altın harflerle yazıldığını ifade ederek, azim, kararlılık ve mücadeleden geri durmayan Gazianteplilerin, Meclis tarafından verilen “Gazilik” unvanına layık olmak ve atalarının emeğine sahip çıkmak için o günden bugüne değin durmadan yorulmadan çalıştıklarını kaydetti. Şubat 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Antep’e “Gazilik” unvanı verilmesinin dünya tarihinde ilk olduğunu dile getiren Kileci, "Bir asır önce Antepliler vatan savunmasında canlarını çekinmeden feda etti. Bugün onların torunları üretim ve ihracatta tarih yazıyor. Bugünlerin temelinde, bağımsızlık sınavı veren Türk milletinin asil evlatlarının kanları var, açlıkla sınavları var, yoksulluk ve yoklukla sınavları var. Antep Savunması, dünya savaş tarihinin en önemli kent savaşları arasında yerini almış ve bu savunma sonrasında kentimize, millet irademizin bina ettiği TBMM tarafından ‘Gazilik’ unvanı layık görülmüştür. Günümüzün marka kenti Gaziantep’in temelleri bir asır evvel atılmıştır. O günleri hafızalarımızda canlı tutuyor ve ülkemize hizmet etme gücünü şanlı tarihimizden alıyoruz. Bugünleri konuşabiliyor olmamızın baş müsebbibi, Gazilik unvanının en çok yakıştığı Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Gaziantep’in kurtuluş mücadelesinde kan döken şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

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