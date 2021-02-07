GTB Başkanları, Gaziantep'e 'Gazi'lik unvanı verilişinin 100. yılını kutladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GTB Başkanları, Gaziantep'e 'Gazi'lik unvanı verilişinin 100. yılını kutladı

İHA

GTB Başkanları, Gaziantep'e 'Gazi'lik unvanı verilişinin 100. yılını kutladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Gaziantep'e 'Gazi'lik unvanı verilişinin 100. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Vatan topraklarını 11 ay boyunca kahramanca müdafaa ederek, kurtuluş destanını tarihe altın harflerle yazan Antep halkının, bir asır önce kendilerine verilen 'Gazi'lik unvanını ebediyen büyük bir gurur ve onurla taşıyacağını kaydeden GTB Başkanları, "Dünyada "Gazi" unvanına sahip ilk ve tek şehir olan İstiklal Madalyalı Gazi şehrimize TBMM tarafından "Gazilik unvanı verilişinin 100. yıl dönümünü kutluyor, bu gururun mutluğunu ilk günkü ruhla yaşıyoruz" dedi.
Şahinbeylerin, Şehitkamillerin, Karayılanların ve isimsiz nice kahramanların göstermiş olduğu bu taktire şayan direnişin, TBMM tarafından 8 Şubat 1921 tarihinde kente "Gazi" unvanı verilerek taçlandırıldığını aktaran GTB Başkanları mesajında, "Birinci dünya savaşı sonrası önce İngilizler, ardından Fransızlar tarafından işgal edilen Antep, yiğit halkının göstermiş olduğu yüksek irade ve kahramanlıkla tarihin görmüş olduğu en büyük direniş destanlarından birine şahitlik etmiştir. Hiçbir yerden yardım ve destek almadan azim, inanç ve kararlılıkla bu şanlı direnişin baş kahramanı olan ecdadımız aynı zamanda verdiği bu büyük mücadeleyle Anadolu'da bağımsızlık mücadelesinin meşalesini de yakmıştır. Vatanını kendi canından aziz bilen, ölürsem şehit, kalırsam Gazi inancıyla hareket eden bir milletin esaret altında yaşamayacağını tüm dünyaya ilan eden yiğit Antep halkı, bu mukaddes amaç uğruna 6 bin 317 karaman vatan evladını şehadete uğurlamıştır. Millî mücadele döneminde nüfusunun dörtte biri şehit, kalanı ise Gazi olan Antep,göstermiş olduğu bu yüksek azim , irade ve cesaretle aziz milletimizin gönlünde de hiçbir zaman unutulmayacak izler bırakmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben Antepliler 'in gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Antep'i değil Türkiye'yi de kurtardılar' sözüne de mazhar olan Gaziantepliler, Gazilik onurunu ve şerefini İstiklal Madalyası ile birlikte bir asırdır ilk günkü gururla göğsünde taşımakta ve bundan sonra da ebediyen taşımaya devam edecektir. Gaziantep halkına Gazi'lik gururunu yaşatan başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Antep'i Gaziantep yapan tüm aziz şehit ve kahraman gazilerimizi, rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GSO Başkanı Ünverdi, Antep'i Gaziantep yapan şehit ve gazileri andı
YEREL HABERLER GSO Başkanı Ünverdi, Antep'i Gaziantep yapan şehit ve ...
112'nin sultanı yollarda 2 milyonluk şehrin tek kadın ambulans şoförü Ambulans Şoförü Sibel Öztürk: “Beni gören yarışmaya kalkıyor”
YEREL HABERLER 112'nin sultanı yollarda 2 milyonluk şehrin tek kadın ...
Türkülere konu olan Antep’in Hamamları bu müzede yaşatılıyor
YEREL HABERLER Türkülere konu olan Antep’in Hamamları bu müzede ...
Gaziantep’te ev yangını: 2 yaralı 6 kişilik ailenin yaşadığı evde yangın: 2 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep’te ev yangını: 2 yaralı 6 kişilik ailenin ...
7 bin TL'lik vurgun yapan kapkaççı 35 gün sonra yakalandı
YEREL HABERLER 7 bin TL'lik vurgun yapan kapkaççı 35 gün sonra ...
Başkan Doğru’dan Gazilik ünvanın veriliş yıldönümü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Doğru’dan Gazilik ünvanın veriliş yıldönümü ...
Araban'da sosyal tesisin temeli Nisan ayında atılacak
YEREL HABERLER Araban'da sosyal tesisin temeli Nisan ayında atılacak
Cihan Koçer'den Gazilik ünvanın veriliş yıldönümü kutlaması
YEREL HABERLER Cihan Koçer'den Gazilik ünvanın veriliş yıldönümü ...
Vali Gül kısıtlamada sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Vali Gül kısıtlamada sokak hayvanlarını yalnız ...
Kileci Antep’e “Gazilik” unvanı verilişinin 100. yıl dönümünü kutladı
YEREL HABERLER Kileci Antep’e “Gazilik” unvanı verilişinin 100. yıl ...
Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 68 - Galatasaray: 61
YEREL HABERLER Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 68 - ...
Başkan Fatma Şahin'den Gazilik ünvenının veriliş yıldönümü kutlaması
YEREL HABERLER Başkan Fatma Şahin'den Gazilik ünvenının veriliş ...
Gaziantep'te, kısıtlama sessizliği
YEREL HABERLER Gaziantep'te, kısıtlama sessizliği
Taşların altında yetişiyor toplamak için vatandaşlar akın ediyor Sedef Hastalığına iyi gelen gavur pancarına koşuyorlar
YEREL HABERLER Taşların altında yetişiyor toplamak için vatandaşlar ...
Alışverişin kalbinin attığı noktalarda kısıtlama sessizliği
YEREL HABERLER Alışverişin kalbinin attığı noktalarda kısıtlama ...
Tekeri patlak motoru sepete oturarak kullandı
YEREL HABERLER Tekeri patlak motoru sepete oturarak kullandı
Gaziantep'te 2 mutasyonlu virüs görüldü
YEREL HABERLER Gaziantep'te 2 mutasyonlu virüs görüldü
Kırmızı ışık ihlali yapanları drone yakaladı
YEREL HABERLER Kırmızı ışık ihlali yapanları drone yakaladı
Fransızları korkutan silah: "Tak tak" Kurtuluş mücadelesinde mermisi biten yöre halkı Fransızlara karşı bu silahı kullandı Erkekler cephede kadınlar ise ara sokaklarda "tak tak" ile hem canlarını hem de namusunu korudu
YEREL HABERLER Fransızları korkutan silah: "Tak tak" Kurtuluş ...
Gaziantep'teki meslek lisesi hem maske üretiyor hem de maske makinesi
YEREL HABERLER Gaziantep'teki meslek lisesi hem maske üretiyor hem ...
Acil çağrıların birleştiği 61. il Gaziantep oldu
YEREL HABERLER Acil çağrıların birleştiği 61. il Gaziantep oldu
GAÜN’den özel yetenekli öğrenciler için proje
YEREL HABERLER GAÜN’den özel yetenekli öğrenciler için proje
Araban'da iş yeri kapanan esnafa maddi destek
YEREL HABERLER Araban'da iş yeri kapanan esnafa maddi destek
Belediye ekipleri sokak sokak temizlik yapıyor
YEREL HABERLER Belediye ekipleri sokak sokak temizlik yapıyor