Gaziantep'te cadde ve meydanlarda kısıtlama sessizliği

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Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP´te, şehrin işlek caddeleri ve meydanları, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü. Kısıtlamayı ihlal edenlere ise polis ekiplerince ceza kesildi.

Kent genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Kısıtlama kapsamında denetimlerde bulunan polis ekipleri, trafikte hareket halindeki araçları durdurarak izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi olmayanlara cezai işlem uygulandı.

DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇ

2021-02-07 14:34:46



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