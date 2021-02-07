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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Et borsası ve et halinin işleyişi görüşüldü

İHA

Et borsası ve et halinin işleyişi görüşüldü

Gaziantep'te yeni hizmete açılan Gaziantep Et Borsası ve Et Hali'nin çalışma ve işleyişine ilişkin değerlendirme toplantısı, Gaziantep Vali Yardımcısı Nihat Karabiber başkanlığında , ilgili kurum ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Toplantıda, Et Borsası ve Et Halinin, çalışma usul ve esaslarına ilişkin konular ele alınarak, kırmızı et sektöründe yaşanan genel sorunlar ve çözüm önerileri istişare edildi.
Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle yaptırılarak geçtiğimiz aylar içerisinde hizmete açılan Et Borsası ve Et Halinin işleyişine yönelik sektör istişare toplantısı Vali Yardımcısı Nihat Karabiber başkanlığında yapıldı.
GTB meclis salonunda düzenlenen toplantıya, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, Gaziantep Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Cafer Yılmaz, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Kenan Seçkin, Gaziantep Kasaplar Odası Başkanı Eyüp Maydanozoğlu ile ilgili kurumların şube müdürleri, sektör temsilcileri ve GTB meclis üyeleri katıldı.
Toplantının açılışında konuşan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Et Borsası ve Et Hali hakkında bilgiler verdi.
Türkiye'nin en büyük ve en modern Et Borsası ve Et Halinin Gaziantep'te geçtiğimiz yıl içerisinde hak sahibi kasaplara tapularının verilmesiyle birlikte hizmete açıldığını anımsatan Akıncı, yaklaşık 30 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen tesisin etin daha hijyenik ortamda üretilmesine ve sofralara ulaştırılmasına önemli katkılar sunacağını ifade etti.
Et Borsası ve Et Halinin, Antep Fıstığı Lisanslı Depo ile birlikte GTB'nin en büyük vizyon projelerinin başında geldiğini vurgulayan Akıncı, " Geçtiğimiz yıl çok şükür her iki projemizi de nihayete erdirip kent ve ülke ekonomimize kazandırdık. Her iki tesisimizde şehrimizin en büyük markaları olan Antep fıstığı ve gastronomi kimliğimize hizmet verecek. Et Borsamızın temelleri atılmadan önce dünya genelinde ki benzeri et borsası ve et halleri üzerinde incelemelerde bulunduk. Şehrimize ve ülkemize en uygun modeli daha da geliştirerek kentimize kazandırdık. Resmi açılışını pandemi nedeniyle ertelediğimiz Et Borsası ve Et Hali Gaziantep’in gastronomi kimliğine uygun, içerisinde monoray sistemleri, soğuk hava depoları ve soğuk zincir koridorları gibi teknolojik her türlü alt yapıyı barındıran örnek bir tesis olarak hizmet vermekte" dedi.
Konuşmaların ardından Gaziantep Vali Yardımcısı Nihat Karabiber başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Et Borsası ve Et Halinin işleyişinde izlenecek yol haritası, çalışma usul ve esasları ele alınarak, sektör temsilcilerinin sorun ve talepleri görüşüldü.

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