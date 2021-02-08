Saniyeler içinde motosiklet çaldı

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Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir şüpheli saniyeler içerisinde bir motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Olay sonrası inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde saniyeler içerisinde motosiklet çalan şüpheli şahsı yakalayarak, gözaltına aldı. 17 suç kaydı bulunan şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.

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