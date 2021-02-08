Gaziantep'e 'Gazi' unvanının verilişinin 100'üncü yılı törenle kutlandı

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Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP´e 'Gazi' unvanı verilişinin 100'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı´ndaki törene; Gaziantep Vali Yardımcısı Nihat Karabiber, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, ilçe belediye başkanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk konulup, İstiklal Marşı okunmasının ardından protokol üyelerince Türk Bayrağı'na Gazilik Nişanı toka edildi.

DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2021-02-08 12:20:04



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