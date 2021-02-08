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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayıntab Haberleri’nin 2’nci sayısı çıktı

İHA

Ayıntab Haberleri’nin 2’nci sayısı çıktı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep’in Kurtuluşu’nun 100’üncü yıl dönümünde tarihe kalın harflerle adını yazdıran mücadelenin önemli olaylarını konu alan Ayıntab Haberleri’nin 2’nci sayısı yayınlandı. Gazetenin bu ayki sayısında “8 Şubat 1921 Ayıntab’a ‘Gazi’ Unvanının Verilişi” başlığı manşetleri süsledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan Gaziantep’in Kurtuluşu’nun 100’üncü yıl kutlamaları aralıksız devam etti. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı GAZİKÜLTÜR A.Ş. tarafından Antep Savunması’nda her ay tarihi konuların ele alınacağı Ayıntap Haberleri Haber Bülteni’nin 2’nci sayısı çıkarıldı. Bu ayki sayının temasını 8 Şubat 1921’de Ayıntab’a verilen “Gazilik” unvanı oluşturdu. Gazeteler, dönemin kültürel kıyafetlerini giyen çocuklar tarafından Balıklı Meydanı başta olmak üzere Kale ve çevresi, Gaziler Caddesi, Almacı Pazarı ve Bakırcılar Çarşısı’nda dağıtıldı.
Gazetenin 2’nci sayısında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in “Gazi”lik unvanına ilişkin kutlama mesajı yer alırken ayrıca şehre Gazi unvanını resmiyete döken kanun metninin transkripsiyonu bulundu. Bunun yanı sıra gazetenin içeriğinde Antep’in “Gazi” unvanını almaya hak kazanmasında önemli rol oynayan mücadeleler detaylandırıldı.
Öte yandan gazetede 8 Şubat 1921 Salı günü öğleden sonra yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin toplantısında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere dönemin önde gelen isimlerinden olan Müfit Efendi, Besim Atalay Bey, Cevdet Bey, İhsan Bey, Vehbi Efendi, Abdullah Azmi Efendi “Gazi” unvanına ilişkin konuşmalar gerçekleştirdi.
Gazetenin son sayfasında da Müfide Ferit’in Gazilik unvanı dolayısıyla Hakimiyeti Milliye’de yayımlanan yazısına yer verildi.

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