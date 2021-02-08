(Özel) 112’ye gelen asılsız çağrılar pes dedirtti Kimi alkol ve sigara isterken kimisi ise "çocuğumla konuşur musunuz" diyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) 112’ye gelen asılsız çağrılar pes dedirtti Kimi alkol ve sigara isterken kimisi ise "çocuğumla konuşur musunuz" diyor

İHA

(Özel) 112’ye gelen asılsız çağrılar pes dedirtti Kimi alkol ve sigara isterken kimisi ise "çocuğumla konuşur musunuz" diyor

Hayat kurtarmak için telefon başında bekleyen 112 Komuta Merkezi çalışanlarına gelen asılsız çağrılar şaşkına çeviriyor. Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Vejdi Yıldız, gelen ilginç isteklere zaman zaman tepki gösterildiğinde ise ‘biz sizi 3 gün boşuna mı alkışladık’ diyerek karşılık verildiğini söyledi.
2020 yılında 2 milyon çağrıyı kabul eden 112 Komuta Merkezi çalışanlarının gerçek vakalara ulaşma süresinin asılsız çağrılar nedeniyle uzadığını belirten İl Sağlık Müdürü Vejdi Yıldız, “Covid sürecinde vaka sayılarımız artı ve her şeyde biz arandık maalesef. 65 yaş üstü bizi aradı, ekmek isteyen, su isteyen bizi aradı yani en ufak şeyde biz arandık. Bizim normalde vaka sayımız 910 binlerde giderken Covid sürecinde yıl bazında ortalamamızı 19 binde kapattık” dedi.
2020 yılında 225 bin vakaya müdahale ettiklerini ifade eden Yıldız, “Bizi en çok asılsız ve mükerrer çağrılar zorluyor. Bu çağrılarımız ise yaklaşık yüzde 95 oranından 2020 yılında yaklaşık 750 vakaya gitmişiz asılsız çıkmış buda asıl vakaya ulaşma sürecini uzatıyor. Mükerrer olaylarda ise bir olayda birden fazla kişi arıyor bu bizi sıkıntıya sokuyor ve bunlar bizim çağrı sayımızı da arttırıyor. Yaklaşık 225 bin vakaya gitmişiz ama 2 milyona yakın çağrı almışız düşünün ne kadar asılsız ve mükerrer çağrılarımız olduğunu" ifadelerini kullandı.

“Sizi niye alkışladık diyorlar"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Covid19 sürecinde sağlık çalışanlarına motivasyon olsun diye yaptığı çağrı üzerine 3 gün alkışlanmalarını bahane ederek 112’yi arayıp ‘bize ekmek getirin, su getirin, biz sizi niye alkışladık’ diyenlerin olduğunu kaydeden Yıldız, “Bizi ekmek, su için alkışlamasınlar biz gerçekten görevimizi yapıyoruz onun için alkışlasınlar” dedi.
Gaziantep’e 56 noktadan hizmet verdiklerini vurgulayan Yıldız, nokta sayısı arttıkça vaka sayısının da arttığını belirtti.
112 Komuta Merkezinde çağrıları karşılayan Büşra Dolma, Covid sürecinde 112’nin gece 24.00’den sonra ihbardan daha çok psikolojik danışma hattına dönüştüğünü kaydetti. Pandemi sürecinin zorlu geçtiğini ifade eden Dolma, “Özellikle gece 24.00’den sonra çağrılar hastalık ya da ambulans talebi dışında bir nevi psikolojik danışma hattına dönüştüğümüzde söylenebilir. Haliyle çok fazla tanınan bir hastalık olmadığı için şu oldu normal mi? Öksürüğüm normal mi? Çocuğuma geçmiş olabilir mi? Geçmişse ne kadar sürede düzelirim gibi buradan yardımcı olmaya çalıştığımız zamanlar oldu” dedi.

“Alkol isteyen de var, çocuğu ile konuşmasını isteyen de”
Zaman zaman ilginç istekler için de 112’nin arandığını kaydeden Dolma, “Bizi arayıp yemek, su gibi ihtiyaçlarını değil de ben karantinadayım bana sigara getirin, bana alkol getirin siz acil hat değil misiniz gibi absürt isteklerle karşılaştığımız oldu. Bunun dışında çocuğu nöbet geçiren bir anne saniyeler içerisinde buraya ulaşmaya çalışırken, başka bir annenin küçük çocuğunu telefona verip, ‘ablası konuşmayı yeni öğrendi azıcık çocuğumla konuşur musun’ diye burayı gereksiz yere meşgul ettiği oldu. Vatandaşımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz burada konuşmak ya da ambulans yönelttirmek çok zor değil bundan imtina ettiğimiz için değil de bir hastanın hayatının kurtulması, en az hasarla bir yaralanmayı atlatması yani saniyeler bizim için çok önemli” diye konuştu.

Ambulansları kendileri dezenfekte ediyor
112’nin cesur neferleri komuta merkezinden aldıkları şüpheli vaka ihbarlarına ise hızlıca hareket ederek ulaşıyor. Vakayı hızlıca hastaneye yetiştiren sağlık ekipleri sonrasında ambulansları kendileri temizleyip dezenfekte ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayıntab Haberleri’nin 2’nci sayısı çıktı
YEREL HABERLER Ayıntab Haberleri’nin 2’nci sayısı çıktı
Hasta ziyaretine giderken TIR'ın altına giren otomobilde can verdiler
YEREL HABERLER Hasta ziyaretine giderken TIR'ın altına giren ...
HKÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla ELÇİ, IEEE’nin kıdemli üyesi oldu
YEREL HABERLER HKÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla ELÇİ, IEEE’nin ...
Gaziantep'e 'Gazi' unvanının verilişinin 100'üncü yılı törenle kutlandı
YEREL HABERLER Gaziantep'e 'Gazi' unvanının verilişinin 100'üncü ...
Şahin’in 100’üncü yıl etkinlikleri kapsamında ilk durağı Anıtkabir oldu
YEREL HABERLER Şahin’in 100’üncü yıl etkinlikleri kapsamında ilk ...
Feci kazada hayatını kaybedenlerin kimliği belirlendi Kazada ölen iki arkadaş Şanlıurfa'da defnedilecek
YEREL HABERLER Feci kazada hayatını kaybedenlerin kimliği ...
Başkan Kılıç'tan gazilik ünvanının veriliş yıldönümü kutlaması
YEREL HABERLER Başkan Kılıç'tan gazilik ünvanının veriliş yıldönümü ...
Usta oyuncunun tercihi yine ANKA oldu
YEREL HABERLER Usta oyuncunun tercihi yine ANKA oldu
Rektör Dereli Gazilik unvanının verilişinin yıldönümünü kutladı
YEREL HABERLER Rektör Dereli Gazilik unvanının verilişinin ...
Meşhur Antep karası üzümünün budaması başladı
YEREL HABERLER Meşhur Antep karası üzümünün budaması başladı
Sınır ötesine 3 tır yardım malzemesi dualarla gönderildi
YEREL HABERLER Sınır ötesine 3 tır yardım malzemesi dualarla ...
Saniyeler içinde motosiklet çaldı
YEREL HABERLER Saniyeler içinde motosiklet çaldı
Otomobil arızalanan TIR'a çarptı: 2 ölü
YEREL HABERLER Otomobil arızalanan TIR'a çarptı: 2 ölü
Gaziantep'te otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü
YEREL HABERLER Gaziantep'te otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü
Sağlık çalışanlarına saldırı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına saldırı kameraya yansıdı
Sağlık çalışanlarına saldırı kamerada
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına saldırı kamerada
Et borsası ve et halinin işleyişi görüşüldü
YEREL HABERLER Et borsası ve et halinin işleyişi görüşüldü
Vali Gül, Şahinbey Belediyesi'nin projelerini yerinde inceledi
YEREL HABERLER Vali Gül, Şahinbey Belediyesi'nin projelerini ...
850 dönümlük meşe ormanı için itfaiye yolu talebi
YEREL HABERLER 850 dönümlük meşe ormanı için itfaiye yolu talebi
Tahmazoğlu'dan Gazilik unvanı mesajı
YEREL HABERLER Tahmazoğlu'dan Gazilik unvanı mesajı
Milletvekili Taşdoğan: "Gazilik, göğsümüzün mukaddes nişanıdır"
YEREL HABERLER Milletvekili Taşdoğan: "Gazilik, göğsümüzün mukaddes ...
GTO'dan 100'üncü yılda 'Gazi' şehre kan bağışı çağrısı
YEREL HABERLER GTO'dan 100'üncü yılda 'Gazi' şehre kan bağışı ...
Gazeteciler Vali Gül'le medyanın sorunlarını konuştu
YEREL HABERLER Gazeteciler Vali Gül'le medyanın sorunlarını konuştu
Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu, Antep'e 'Gazi' unvanının verilişini kutladı
YEREL HABERLER Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu, Antep'e 'Gazi' ...