Gaziantep FK - Göztepe maçının ardından

Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP (DHA) Süper Lig'in 24'üncü haftasında Gaziantep FK, sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

PİNTO: GELECEK HAFTA BÜYÜK BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ

Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, maça iyi hazırlandıkları söyleyerek özellikle duran toplar ile ilgili özel çalışma yaptıklarını ve ilk golü da o şekilde elde ettiklerini belirtti.

Pinto, gelecek için daha fazla maç kazanmak istediklerini aktararak, ligin zorlu bir mücadele içinde geçtiğini ve ligin sonuna kadar tüm takımların savaş içerisinde olacağını vurguladı.

Maç ile ilgili ilk golü yedikten sonra rakibin daha fazla risk alacağını tahmin ederek planladıkları üzere 2'inci golü bulduklarını dile getiren Pinto, "İlk yarıdan itibaren maça iyi başladık. İstediklerimizi yaptık, topa daha çok sahip olduk ve istediğimiz pozisyonları üretebildik. Rakibin bireysel çok iyi oyuncuları vardı. Bunu bilerek hazırlandık ve mesela Ndiaye'ye boşluk vermemeye çalıştık. Soner ve Halil konusunda da önlemler aldık. Çok fazla seçeneği olan bir takıma karşı oynamak ve kazanmak her zaman zor. Zor işleri bir şekilde başardık. Bu rakibe karşı çok fazla pozisyona giremeyeceğimizi biliyorduk. O yüzden duran toplara çok çalıştık ve başarılı olduk. Bu galibiyette benim payım küçük. Esas başarı takımımın. Psikolojik olarak baskı altındaydık. Fiziksel olarak yorgunluğumuz da vardı. Hem sakatlıklar hem de Kovid'ten dolayı eksikliklerimiz vardı. Ama kimse kendini bırakmadı ve oynamaya devam edip kazanmak için çok çalıştı. Ben her zaman kulüp için elinden fazlasını yapan oyuncular istiyorum. Gelecek için planımız daha fazla maç kazanmak. Süper Lig çok zorlu. takımların seviyeleri birbirine denk. İlk golü atan takım kazanmaya daha yakın görünse de kimin kazanacağı belli olmuyor. Tüm takımların iyi hocaları ve oyuncuları var. Ligin sonuna kadar bir savaş içerisinde olacağız. Gelecek hafta büyük bir takıma karşı oynayacağız. Süper Kupa kazandılar. Modları yüksek. Bizim için zor olacak ama iyi çalışıp oradan da mutlu döneriz" dedi.

KARAMAN: CAMİA ADINA ÜZGÜNÜM

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, hakemin verdiği kararların maçı etkilediğini söyledi. Sahada verdikleri mücadelenin karşılığını alamadıklarını ve verilmeyen gollerle ilgili tartışılacak kararlar olduğunu söyleyen Karaman,'' Saha içerisinde vermiş olduğumuz mücadelenin karşılığı değil. Verilmeyen gollere baktığımızda ciddi anlamda tartışılacak kararlar vardı. Yediğimiz gol öncesi pozisyon ofsayttı. Bana içerde gösterdikleri o yöndeydi. Zaten sahada da itiraz etmiştik. Pozisyonun devamında gol yedik. Rakibimizin kaleyi bulan 2 pozisyonu var onlarda gol oldu. Maçın sonucunu etki edecek pozisyonların tamamında bizim aleyhimize çıkan kararlar var. Camia adına üzgünüm'' diye konuştu.

