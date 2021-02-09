Kırılan asma katran düşen apartman görevlisi öldü

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP´te malzeme almak için girdiği apartman deposunda asma katın çökmesi sonucu beton zemine düşen apartman görevlisi Servet Demir (46) yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde Şahintepe Mahallesi´nde meydana geldi. Apartman görevlisi Servet Demir, binanın deposu olarak kullanılan bölüme temizlik malzemeleri almak için girdi. Demir, deponun asma katında yürürken kartonpiyer zeminin kırılması sonucu 3 metre yükseklikten düştü.
Başının üzerine düşen ve ağır yaralanan apartman görevlisini kimse fark etmedi. Uzun süre kendisine ulaşamayan yakınları Servet Demir´den haber alamayınca binaya geldi.
TELEFON SESİNDEN BULUNDU
2 saat boyuncu düştüğü yerde kalan Servet Demir´i yakınları bina çevresinde dolaşarak bir yandan da cep telefonunu aradı. Apartmanın deposundan gelen telefon sesini duyan yakınları kepengi kırarak içeri girdi. Yerde hareketsiz yatan Servet Demir´i gören yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Servet Demir´in yaşamını yitirdiğini belirledi.
5 çocuk babası Servet Demir´in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2021-02-09 00:45:02
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