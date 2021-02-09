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Pandemide 65 yaş üstü vatandaşlara evlerinde psikolojik destek

DHA

Pandemide 65 yaş üstü vatandaşlara evlerinde psikolojik destek


Mustafa KANLIAhmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, pandemi sürecinde kentte bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar için 'Evim Dünyalara Bedel' projesi başlatıldı. Proje kapsamında, yaşlılara evlerinde temizlik, kişisel bakım, sağlık, tamir-bakım ile psikolojik destek veriliyor. Yaşlı vatandaşlara psikososyal destek veren psikolog Merve Çamlıoğlu, koronavirüs salgını sonrası yaşlı vatandaşların korku yaşadığını ve büyük bölümünün bu nedenle evlerinden çıkmadıklarını ifade etti.
Koronavirüs salgınına karşı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte 'Evim Dünyalara Bedel' projesi başlattı. Proje kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara destek sağlanıyor. Zorunlu izolasyon sürecinde vakitlerinin büyük bir çoğunluğunu evlerinde geçiren yaşlı vatandaşların evlerine giden ekipler, temizlik, kişisel bakım, sağlık, tamir-bakım ve onarım, acil ulaşım desteği veriyor. Ayrıca salgın sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması olan ve korku yaşayan yaşlı vatandaşların psikososyal açıdan olumsuz etkilenmemesi için uzman tarafından psikolojik destek sağlanarak ruhsal boşluğa düşmenin önüne geçiliyor.
ÖLÜM KAYGISI YAŞIYORLAR
Evde kalan yaşlıların en çok ölüm korkusu yaşadıklarını ve bunu karşın terapi uyguladıklarını ifade eden Psikolog Merve Çamlıoğlu, ''Yaşlılarımızın bağışıklık sistemleri koronavirüsten etkilenmesi oldukça müsaittir. 65 yaş ve üzeri yaşlılarımızın sosyal mesafeye ve evden çıkmamaları öneriliyor. Onların konuşmaya, anlatmaya ve anlaşılmaya ihtiyaçları oluyor. Onlara psikolojik destek yardımı sağlıyoruz. Yaşlılarımızın koronavirüs döneminde daha çok ölüm korkuları artmış durumda. Bu gibi kaygılar artmış durumda. Biz de kendileri ile yaptığımız görüşmelerde pandemi sürecinde dışarıya çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Ölüm kaygılarına yönelik onlara çeşitli terapiler uyguluyoruz" dedi.
TEMİZLİK VE KİŞİSEL BAKIMLARI YAPILIYOR
Muhtaç durumdaki 65 yaş üzeri tüm vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Serdar Tolay, "Ekiplerimiz bize müracaatta bulunan yaşlılarımızın evlerine gidip ne gibi ihtiyaçları var, önce bunu tespit ediyorlar. Daha sonra evlerine giderek temizliklerini yapıp, tamir ve kişisel bakımlarını gerçekleştiriyoruz" dedi.
PSİKOLOJİK DESTEK SAĞLIYORUZ
Ekip içerisinde psikolog bulundurduklarını ve pandemi döneminde yaşlılara psikososyal destek sağladıklarını vurgulayan Serdar Tolay ise şunları söyledi:
"Koronavirüs döneminde bir de bunlar dışında psikososyal destek ihtiyaçları söz konusu oldu. Ekiplerimiz içerisinde psikolog bulunduruyoruz. 65 yaş üzeri vatandaşlarımız sosyal hayattan bir noktada kopmuş durumda. Pandemi döneminde evlerinden çıkamadıkları için hareketsiz kalıyorlar ve kaslarında bir zayıflık söz konusu oluyor. Pandemi döneminde toplu taşımaya binemediklerinden dolayı yaşlılarımızı talep ettikleri takdir de işleri neredeyse veya gitmeleri gereken nereler varsa ulaştırmaya çalışıyoruz."
Yaşlı vatandaşlar ise aldıkları psikolojik destekten çok memnun olduklarını belirtti. Virüsün bulaşmasından endişe ettikleri için dışarı çıkmadıklarını, ölüm korkusu yaşadıklarını anlatan yaşlılar, psikologları ile konuşunca çocukları ile konuşmuş gibi mutluluk duyduklarını kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Ahmet KILIÇ
2021-02-09 08:16:41

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