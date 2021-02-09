Gaziantep'te kaçak içki operasyonu

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Gaziantep’te kaçak içki imalatı yapan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir depoda yaptıkları aramalar sonucu 33 litre dökme alkol, 31 şişe kaçak içki, 101 adet boş şişe, 335 adet etiket ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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