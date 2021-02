Gaziantep’te yaşayan 25 yaşındaki Mehmet Ali Tis, tip 1 diyabet şikayeti ile başvurduğu Özel Hatem Hastanesinde kendisine uygulanan PNI (psikonöroimmunoloji) diyeti sayesinde insülin kullanmaktan kurtuldu.

Genç yaşına rağmen tip1 diyabet hastalığı nedeniyle insülin ve ilaç kullanan Mehmet Ali Tis, doktorunun yönlendirmesiyle Özel Hatem Hastanesi Uzman Diyetisyeni Seda Nur Güler’e başvurdu. 25 yaşındaki Mehmet Ali’ye Uzm Dyt. Güler tarafından uygulanan pienay diyeti uygulandı. Diyet sayesinde 3 haftada İnsülinin derecesi yarı yarıya düşen genç şuan hiçbir ilaç kullanmayarak sağlıklı bir şekilde normal hayatını sürdürüyor.



Günde 23 defa insilün vuruluyordu

Hastalığı nedeniyle günde 23 sefer insilün vurmak zorunda kaldığını belirten Mehmet Ali Tis, PNI diyesi ile hem insilünden hem de diğer ilaçlardan kurtulduğunu belirterek, "Seda hocaya şeker hastalığım dolayısıyla başvurdum. Bu süreçteendokrinoloji uzmanım diyet yapmamı söylemişti. Ben de araştırarak diyetisyen olarak Seda hocayı tercih ettim ve Seda hocamın verdiği diyet programıyla 3 haftada insülinimin derecesi yarıya düştü ve 3 hafta sonra ilaç da insülin de kullanmamaya başladım. İlaçsız, insülinsiz, iğnesiz sadece diyetle devam ediyorum. Biraz kilo kaybım oldu. Şu an sağlığıma kavuştum. Hastaneye ve Seda hocama çok teşekkür ederim” dedi.



Diyeti devam ediyor

Genç diyabet hastası Mehmet Ali Tis'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Uzm. Dyt. Nur Seda Güler, "Mehmet Ali bey 25 yaşında Tip 1 diyabet hastasıydı. İnsüline bağımlıydı. Mehmet bey’e PNI diyeti uygulayarak insülinden kurtulmasını sağladık. Daha önce günde 23 defa insülin vuruyordu. PNI diyetiyle bana başvurduktan bir süre sonra tamamen insülinden kurtuldu. Bunun yanı sıra şeker ilacı kullanmadan şu an sadece diyetle sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor. Bu sürede hastamızın az da olsa zayıflamasını da sağladık. Diyetimize devam ediyoruz” şeklinde konuştu.



PNI diyeti

Uzm. Dyt. Nur Seda Güler PNI diyeti ile ilgili de bilgiler vererek, "Psikonöroimmünoloji (PNI) diyeti, son zamanlarda bilimsel olarak hastalıklarda tedavi yöntemlerini savunan hastalıkları ilaçlardan ziyade gıda takviyeleri ve diyet tedavisi ile bazı hastalıkları çözebileceğini iddia eden bir bilim dalıdır. Bu konuda çok başarılı sonuçları var. Epigenetik genetiği döver diyen psikonöroimmünoloji; geçmişteki insan yapısının patofizyolojisini göz önüne alarak onların doğal olan beslenme şekillerini bugünün şartlarına, modern tıp ve alternatif tıp ile birleştirerek diyet tedavisi haline getirip daha doğal beslenmeyi, her şeyi mevsiminde yemeyi ama kişiye özgü çok daha spesifik olan koşulları da içerisinde bulundurarak hastalıkları tedavi eden bir diyet şeklidir" diye konuştu.

