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Gaziantep'in son teneke ustası teknolojiye direniyor Gaziantep’te tek kalan tenekeci, mesleğini çıraksız sürdürüyor

İHA

Gaziantep'te tek kalan tenekeci, 50 metrekare dükkanında mesleğini çıraksız olarak sürdürüyor.

Gaziantep'in son teneke ustası teknolojiye direniyor Gaziantep’te tek kalan tenekeci, mesleğini çıraksız sürdürüyor

Gaziantep’te tek kalan tenekeci, 50 metrekare dükkanında mesleğini çıraksız olarak sürdürüyor.
İslahiye ilçesinde 55 yıldır tenekecilik yapan 72 yaşındaki Osman Vehbi Çanakçı, süt tenekesi ve soba tamiratı, mangal, hamur kazanı ve semaver yaptığını söyledi.
Gelişen teknolojiyle mesleğin bitme noktasına geldiğini kaydeden Çanakçı, “Yıllar önce daha değişikti, daha güzeldi, canlıydı şimdi düştü. Şimdilerde emaye çıktı, krom çıktı eskiden lokantalara şapşak yapardık su koymaları için şimdilerde naylon çıktığı için rağbet görmüyor. Şimdilerde lokantalara kebap pişirmek için davlumbaz yapıyorum” dedi.

25 çırak yetiştirdi sadece biri devam ediyor
Çırakların parası az diye bu işi tercih etmediğini belirten Çanakçı, “25 tane çırak yetiştirdim ama bir tanesi şu an iş yapıyor diğerleri bıraktı. O çırağım da şu an fabrika bacalarını yapıyor. Zamanında bu mesleğimiz fazla bir paralı değildi yanımıza gelenler de hemen ‘bana ne vereceksin’ diyordu. Çocuklarım da öğrendi ama maalesef onlar da yapmadılar. Biri şu an sigorta işi yapıyor diğeri de tavukçuluk yapıyor. 5 tane tenekeci vardı ama şu anda ben tek kaldım” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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