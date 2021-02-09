Altın Baklava Film Festivali heyecanı başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altın Baklava Film Festivali heyecanı başladı

İHA

Altın Baklava Film Festivali heyecanı başladı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin (HKÜ) ev sahipliğini yaptığı, belgesel ve kurmaca kategorilerinde filmlerin yarışacağı; “Altın Baklava Film Akademisi VI. Uluslararası Öğrenci Film Festivali” için geri sayım başladı. Festivale başvurular 1 Mart 2021 tarihine kadar kabul edilecek.
Alanında tanınmış ve birbirinden değerli jüri üyelerinin, öğrenciler tarafından hazırlanan en başarılı kısa filmleri değerlendireceği “Altın Baklava Film Akademisi VI. Uluslararası Öğrenci Film Festivali”, Türkiye’nin en prestijli uluslararası film festivallerinden biri olma misyonuyla; öğrencileri, sinemaseverleri, yönetmenleri ve oyuncuları 68 Nisan 2021 tarihinde Gaziantep’te buluşturmaya hazırlanıyor.
HKÜ tarafından düzenli olarak her yıl gerçekleştirilen ve bu yıl 6.sı düzenlenecek olan “Altın Baklava Film Akademisi Uluslararası Öğrenci Film Festivali’nde, her zaman olduğu gibi yine güçlü bir jüri bir araya gelerek, en başarılı öğrenci filmlerini ödüllendirecek.
Gençlere ufuk açan dinamik bir festival
Sinema alanında gerçekleşen sayılı ve önemli öğrenci film festivallerinden olan ve uluslararası niteliği ile de birçok öğrenciye yön vererek vizyoner bakış açısı kazandıran bir kültürsanat etkinliği olarak “Altın Baklava Film Akademisi VI. Uluslararası Öğrenci Film Festivali” tüm üniversite öğrencilerinin kurmaca ve belgesel kategorilerinde hazırladıkları filmler arasından en başarılı olanların ödüllendirilmesini ve sinemaya ilgi duyan, sinema alanında kendini geliştirmek isteyen gençlere destek verilmesini amaçlıyor.
Festivalde, kurmaca ve belgesel kategorilerinde 30 dakikayı aşmayan kısa filmler yarışacak. Gençlere yeni ufuklar açma hedefiyle yola çıkan Festival, üç gün boyunca genç sinemaseverlerle ünlü sanatçıları da bir araya getirecek. Dünyanın dört bir yanından öğrencilerin filmleriyle başvurduğu “Altın Baklava Film Akademisi, VI. Uluslararası Öğrenci Film Festivali’nde; atölyeler, oyuncu ve yönetmen söyleşileri gerçekleştirilecek ve 8 Nisan 2021’de yapılacak “Altın Baklava Film Festivali Gala Gecesi’nde ise, başarılı filmlere ödülleri yine usta oyuncu ve yönetmenlerin elinden verilecek.
Ödüller sahiplerini bekliyor
Sinemaya ilgi duyan ve sinema ile uğraşan öğrencilere kendilerini göstermek için müthiş bir fırsat oluşturan ve dereceye girenlere ödüller verilecek. Festivale katılmak isteyen üniversite öğrencileri en geç 1 Mart 2021 tarihine kadar, https://altinbaklava.hku.edu.tr/ adresinden başvurularını yapabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'in son teneke ustası teknolojiye direniyor Gaziantep’te tek kalan tenekeci, mesleğini çıraksız sürdürüyor
YEREL HABERLER Gaziantep'in son teneke ustası teknolojiye ...
PNI diyetiyle insülin ilacından kurtuldu
YEREL HABERLER PNI diyetiyle insülin ilacından kurtuldu
Gaziantep'te kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Gaziantep'te kaçak içki operasyonu
Kameralara yakalanan hırsızlar gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kameralara yakalanan hırsızlar gözaltına alındı
Kasayla meyve çaldı
YEREL HABERLER Kasayla meyve çaldı
Pandemide 65 yaş üstü vatandaşlara evlerinde psikolojik destek
YEREL HABERLER Pandemide 65 yaş üstü vatandaşlara evlerinde ...
Kırılan asma katran düşen apartman görevlisi öldü
YEREL HABERLER Kırılan asma katran düşen apartman görevlisi öldü
Asma kattan düşen bina görevlisi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Asma kattan düşen bina görevlisi hayatını kaybetti
Gaziantep FK - Göztepe maçının ardından
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Göztepe maçının ardından
Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Ünal Karaman: "Sahada verdiğimiz mücadelenin karşılığı mağlubiyet değildi"
YEREL HABERLER Ünal Karaman: "Sahada verdiğimiz mücadelenin ...
Ricardo Sa Pinto: "Zor ve çekişmeli bir maçı hak ederek kazandık"
YEREL HABERLER Ricardo Sa Pinto: "Zor ve çekişmeli bir maçı hak ...
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Göztepe: 0 (Maç Sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Göztepe: 0 (Maç Sonucu)
Gaziantep FK- Göztepe: 2-0
YEREL HABERLER Gaziantep FK- Göztepe: 2-0
Şahinbey’de 100. yıl coşkusu
YEREL HABERLER Şahinbey’de 100. yıl coşkusu
Belediye Başkanı Canpolat, Medical Park Hastanesi'ni ziyaret etti.
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Canpolat, Medical Park Hastanesi'ni ziyaret etti. ...
Gaziantep FK - Göztepe (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Göztepe (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Göztepe: 0 (İlk Yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Göztepe: 0 (İlk Yarı)
Sağlık çalışanlarına saldırıya 4 gözaltı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına saldırıya 4 gözaltı
Uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı
Özaydın, Gazilik unvanı verilişinin 100’üncü yıl dönümünü kutladı
YEREL HABERLER Özaydın, Gazilik unvanı verilişinin 100’üncü yıl ...
Fadıloğlu’ndan anlamlı kartpostal seti armağanı
YEREL HABERLER Fadıloğlu’ndan anlamlı kartpostal seti armağanı
Antep’e "Gazilik" unvanın verilişinin 100’üncü yılı kutlandı
YEREL HABERLER Antep’e "Gazilik" unvanın verilişinin 100’üncü yılı ...
(Özel) 112’ye gelen asılsız çağrılar pes dedirtti Kimi alkol ve sigara isterken kimisi ise "çocuğumla konuşur musunuz" diyor
YEREL HABERLER (Özel) 112’ye gelen asılsız çağrılar pes ...