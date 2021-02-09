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Şehitkamil'de 2021 satranç yıl ıilan edildi "Hamleni yap" projesi ile on binlerce kişi satrançla buluşacak

İHA

Şehitkamil'de 2021 satranç yıl ıilan edildi "Hamleni yap" projesi ile on binlerce kişi satrançla buluşacak

Satranç sporu adına birbirinden önemli projeleri hayata geçiren Şehitkamil Belediyesi, 2021 yılını ‘satranç yılı’ olarak ilan etti. Çocukların erken yaşta satranç ile tanışması için düzenlenen faaliyetlerin yanı sıra ‘Hamleni Yap’ projesi kapsamında ilçe genelindeki 10 bine yakın anaokulu ve anasınıfı öğrencisine satranç eğitim seti armağan edilecek.
Satranç sporunun gelişimine büyük katkı sağlayan Şehitkamil Belediyesi, Hamleni Yap projesini tabana yaymak üzere ilçe genelindeki anaokullarında eğitim gören öğrencilere yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirecek. Proje kapsamında ilçe genelinde 132 okulda öğrenim gören 10 bine yakın öğrenciye satranç eğitim seti armağan edilecek. Anaokullarında ve ana sınıflarında görev yapan öğretmenlere, Şehitkamil Belediyesi Satranç Eğitim Merkezinde eğitici eğitimlerinin de verileceği projenin ilerleyen safhalarında, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından yürütülen ‘Sokakta Satranç Var’ ve ‘Satrançla Büyüyorum’ projeleriyle ilişkili çalışmalarla da katkı sağlanacak.
Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen ‘Hamleni Yap’ projesi protokol imza törenine; Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Müdürü Muhittin Karasu, TSF Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kıvanç Güngör, TSF İl Temsilcisi Serkan Yüksek ile çok sayıda okul müdürü, antrenör ve satranç branşı sporcusu katıldı. Protokol imza törenin ardından Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nu makamında ziyaret eden TSF Başkanı Gülkız Tulay, satranç branşının gelişimine yönelik yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Fadıloğlu’na teşekkür plaketi takdim etti. Şehitkamil Belediyesi Sürekli Satranç Eğitim Merkezini de ziyaret ederek gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler alan TSF Başkanı Tulay, merkezde eğitim gören minik satranç severlerle de yakından ilgilendi.
"Çocuklarımız ve gençlerimiz için çok değerli
Hamleni Yap projesi protokol imza töreni sonrasında değerlendirmelerde bulunan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Şehitkamil Belediyesinin çocuklar ve gençler adına çok değerli çalışmalar yürüttüğünü söyledi. TSF Başkanı Tulay, açıklamasında şunları kaydetti:
"Şehitkamil Belediyemiz; kültür, sanat ve spor alanında çocuklarımız ve gençlerimiz için çok değerli çalışmalar yürütüyor. İlçe genelinde satranç branşı özelinde çok önemli faaliyetlere imza atılmış. Şehitkamil Belediye Başkanımızın, 2021 yılını ‘satranç yılı’ olarak ilan etmesi, şahsımı ve camiamızı çok mutlu etti. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve değerli çalışma arkadaşlarına satranç branşı özelinde spora katkıları büyük değerden dolayı teşekkür ediyorum. Kurumlar arası işbirliği ile yürütülen ‘Hamleni Yap’, ‘Sokakta Satranç Var’, ‘Satrançla Büyüyorum’ gibi projeler birçok şampiyonun yetişmesini sağlayacaktır. Projelerin yürütülmesinde emeği geçen herkesi kutluyorum.”

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