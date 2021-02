Zabıt katibi kedilerin umudu oldu

Gaziantep Adliyesinde zabıt katibi olarak görev yapan Muazzez Kalemcioğlu, adliye bahçesindeki kedileri her gün besliyor.

Zabıt katibi Muazzez Kalemcioğlu korona virüs salgını sürecinde restoranların kapalı olması ve soğuk kış günleri nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kedilerin barınma ve beslenmeleri için mücadele ediyor. Muazzez Kalemcioğlu her ay kendi bütçesinden ve arkadaşlarının desteğiyle oluşturduğu mama kumbarasında biriken paralarla 45 torba mama alarak sokak kedilerini besliyor. Sabah saatlerinde sokak hayvanları için hazırladığı mamaları arabasıyla getiren Kalemcioğlu’nu arabadan indiğinde adliye bahçesinde bekleyen kediler karşılıyor. Yanında getirdiği mamalarla yaklaşık 30’a yakın kediyle ilgilenerek besleyen Kalemcioğlu, daha sonra mesaisine başlıyor. Mesai çıkışında adliye ve cezaevi bahçesinde Kalemcioğlu’nun etrafından ayrılmayan kediler ona arabaya kadar eşlik ediyor. Kalemcioğlu ayrıca evine giderken besleme noktaları oluşturarak çevredeki sokak köpeklerinin de beslenmesini sağlıyor.

Kalemcioğlu, "Bu pandemi sürecinde hayvanlar zor durumda. Restoranlar kapalı olduğu için daha çok mamaya ve suya ihtiyaçları oluyor. Özellikle kış günlerinde kar yağdığında bir kedi 6 saat, köpek ise 12 saat aç kaldığında maalesef ölüyorlar, kışın sokak hayvanlarının mama tüketimi iki kat artmakta ve daha çok desteğe ihtiyacımız olmakta, herkesi bu konuda elinden geldiğince destek vermeye davet ediyorum" dedi.

Kış mevsiminin sokak hayvanları için daha zorlu şartlarda geçtiğini hatırlatan Kalemcioğlu, "Gönüllü arkadaşlarımızla yağmurdan etkilenmesinler diye kuru ve kapalı alan oluşturarak sularını, mamalarını eksik etmemeye çalışıyoruz. İş yerimden ve arkadaş çevremden destek olan herkese teşekkür ediyorum. Herkesin duyarlı olmasını istiyorum. İnsanlar, kapılarının önüne bir kap su bir kap mama bıraksalar seviniriz. Onların da yaşamaya hakkı var, aç kalmalarına gönlüm razı olmuyor, severek her gün üşenmeden onları besliyorum" ifadelerini kullandı.

Kalemcioğlu ayrıca kendisine destek olan birkaç arkadaşıyla mama yanında yaralı, hasta hayvanların ilaçlarını, aşılarını ve veteriner masraflarını da karşıladığını anlattı.

