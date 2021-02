Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın’dan geniş çaplı STK açılımı

Göreve geldiği günden bu yana üniversite içerisindeki yenilikçi uygulamalarıyla dikkat çeken ve üniversitesanayi işbirliğinin yanında üniversite yerel halk entegrasyonu noktasında önemli faaliyetlerde bulunan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Gaziantep’te faaliyet gösteren STK’lar ile meslek örgütlerinin tamamına birer mektup göndererek ‘işbirliği teklifi’ önerdi.

Konuya ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Özaydın, “Göreve geldiğimiz ilk günlerde şehirle daha fazla bütünleşmiş bir üniversite hedefimizin olduğunu belirtmiştik. Bu kapsamda şehrimizde halkımızı temsil eden STK’lar ile meslek temsilcilerimiz olan meslek odalarına birlikte sertifika ve eğitim programları açmak için işbirliği teklifi gönderdik” diyerek bu işbirliği teklifinin sadece eğitim ve sertifikalandırmadan ibaret olmadığını vurguladı. Özaydın, hem STK’lardan hem de meslek odalarından gelebilecek her türlü işbirliği teklif ve önerilerine de her daim açık olduğunu belirtti.



“İşbirliği açılımını sadece Gaziantep için değil barış bölgeleri için de gerçekleştirdik”

Rektör Prof. Dr. Özaydın, Gaziantep Üniversitesi olarak STK açılımını sadece Gaziantep’te faaliyet gösteren STK’larla değil aynı zamanda Suriye’deki barış bölgeleri içerisinde faaliyet gösteren STK’larla da gerçekleştirdiklerini ifade etti. Rektör Prof. Dr. Özaydın, geçtiğimiz günlerde Suriye’nin barış bölgelerinde faaliyet gösteren yabancı STK’larla bir araya geldiğini ve görüşmede GAÜN işbirliğinde ve koordinasyonunda o bölgede neler yapılabileceğine yönelik görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.



“STK’lar toplumumuz için oldukça önemli yapı taşlarıdır”

Gerek ülkemizde gerek şehrimizde her kesimden faaliyetlerini sürdüren STK’ların ve meslek odalarının oldukça önemli bir rolü olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Özaydın, “Ülkemizde ve şehrimizde toplumumuzun ihtiyaç duyduğu her alanda faaliyet gösteren STK’lar ve meslek odaları hem sunmuş olduğu hizmetler ile hem de yapmış olduğu faaliyetlerle oldukça yoğun şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. STK’ların aynı zamanda bir kentin sosyokültürel gelişmesinde ve gelişmişlik seviyesini arttırmada önemli fonksiyonları bulunmaktadır. Toplumumuz için oldukça önemli yapıtaşları olan STK’ların işbirliği faaliyetlerini ve etkinliğini arttırmak için ikili işbirlikleri son derece önemlidir. Bu işbirliğinde üniversiteSTK oluşumuna yönelik etkin yapılanmaların şehrimize önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.



“Üniversiteler topluma katkı sunan bilim rehberli dinamik yapılardır”

Bilgi toplumu uygulamalarının hayatımızın tüm süreçlerinde hissedildiğini kaydeden Prof. Dr. Özaydın, günümüzde gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerin tamamında üniversitelerin sürdürülebilir kalkınmayı sağlamada oldukça önemli görevlere sahip olduğunu ifade etti. Diğer yandan ülkemizin 2023 yılı stratejik hedeflere ulaşmasında ve ülke olarak daha müreffeh bir yapıya kavuşulmasında üniversitelerin özellikli öneme sahip olduğunu aktaran Prof. Dr. Özaydın, şehrin gelişmesi ve daha yenilikçi bir yapıya kavuşmasında Gaziantep Üniversitesi olarak her türlü vizyonu ve görevi üstlenmeye hazır olduklarını vurguladı.



“Akademik gücümüzü topluma sunduğu katma değerli işlerle önümüzdeki günlerde daha fazla arttıracağız”

Gaziantep Üniversitesi olarak şehre ve bölgeye önemli düzeyde katkılar sunduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Özaydın, “GAÜN olarak araştırma hastanemiz, GÜSEM, TARGET ve TEKNOPARK’ımız topluma ilişkin işbirlikleri kapsamında ihtiyaç odaklı faaliyetlerimizle şehrimize ve bölgemize her geçen gün daha geniş perspektiften önemli katkılar sunmaktayız. Sahip olduğumuz akademik yapı ve yenilikçi yönetim uygulamalarıyla Toplumsal Duyarlılık Merkezi Programı (TDP) kapsamında halkımıza gönülden dokunabilecek projeler geliştirirken bazı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan aldığımız çeşitli büyüklükteki projeler ile bölgemizin ihtiyaç duyduğu uygulamaları hayata geçiriyoruz” diye konuştu.



GAÜN Rektörü Prof. Dr. Özaydın, her zaman yenilikçi ve güncel bir bakışa sahip olduğunu vurgulayarak, GAÜN olarak halkın ve sanayinin ihtiyaç duyduğu tüm uygulamaları üniversite bünyesinde geliştirmeyi vizyon edindiklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.