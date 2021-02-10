Babasının yattığı cezaevinde kitap okuyarak volta attı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 61 yıl boyunca mahkumları ağırlayan cezaevi geçen yıl kapatılarak kütüphaneye dönüştürülmüştü. İlçede yaşayan Bekir Şentürk, 1980’li yıllarda babasının hapis yattığı cezaevine gelerek kitap okuyup volta attı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesi Hacıali Öztürk Mahallesi’nde 1958 yılında 40 kişi kapasiteli olarak 4 koğuşla faaliyet göstermeye başlayan cezaevi, geçtiğimiz yıl Adalet Bakanlığının aldığı kararla kapatıldı. 61 yıl boyunca mahkumları ağırlayan cezaevi, şimdilerde kitapseverlerin uğrak noktası oldu.

İlçede yaşayan Bekir Şentürk, 1980’li yıllarda babasının hapis yattığı cezaevine görüş günlerinde gelerek babasıyla tel parmaklıklar arasından hasret giderdiğini söyledi. O günlerde babasının kaldığı koğuşu ve yatağını merak ettiğini belirten Şentürk, “Çocukluk dönemi sıkıntılar çektiğimiz bir dönemdi, babam yaklaşık bir ay kadar bu cezaevinde yattı. Kendisini görüş günlerine geldiğimizde tel parmaklıkların arasında görürdük. Kaldığı mekanları merak ederdik. Geçtiğimiz yıl bu cezaevi kütüphaneye dönüşünce elimize fırsat geçti. En azından gelip hem kitap okuyup hem de babamın burada kaldığı yerleri görme fırsatı yakaladık” dedi.

Kitap okuyup babasının kaldığı koğuşta o günleri yad eden Şentürk, babasını görebildiği avluda ise volta attı.

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