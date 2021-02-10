Kablo hırsızı yakalandı

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Gaziantep’te organize sanayi bölgesinde bulunan bir trafodan kabloları keserek çalmaya çalışan F.P , polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü ekiplerince organize sanayi bölgesinde bir trafodan kablo çalmaya çalışan F.P suçüstü yakalandı.

Çaldığı kablolar ile yakalanan şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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