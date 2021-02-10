Gazi yol koşusunda ödüller sahiplerini buldu

Gaziantep’e “Gazilik” unvanının verilişinin 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla Gazi Yol Koşusu ve Atletizm Etkinlikleri 152 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Derece alan yarışmacılar, çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Antep Savunması sonucunda elde edilen “Gazilik” unvanının 100’üncü yıl dönümü münasebetiyle Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi iş birliğinde Gazi Yol Koşusu ve Atletizm Etkinlikleri düzenlendi. Yeni tip Koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında organize edilen yarışmada, sahaya giriş alanında ateş ölçümleri yapıldı. Dereceye girenlere madalya, kupa ve çeşitli hediyeler verildi. Seyrantepe Atletizm Sahası’nda yapılan 60 metre ve 150 metrefırlatma topu, uzun atlama branşlarındaki atletizm etkinliklerine 200920102011201220132014 doğumlular katılırken Gazi Yol Koşusu’nun startı Gaziantep Üniversitesi Rektörlük Binası önünden verilerek yol yarışında 200320042005200620072008 doğumlular bulundu.

Gazilik Unvanı’nın Veriliş Yıl Dönümü Atletizm Etkinlikleri ve Gazi Yol Koşusu, Dünya Atletizm Birliği (IAAF) Teknik Kuralları ve TAF Yarışma Talimatına uygun olarak gerçekleşti. Sporcular yarışmalara 20202021 sezonu okul, kulüp, ferdi vizeli lisansları veya lisansı olmayan sporcular sağlık raporu ve kimlik ibraz ederek katılım sağladı.

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