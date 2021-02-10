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Gaziantep’te gişelerde durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 7 ton etil alkol ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Şehitkamil ilçesi AdanaGaziantep yolu Batı gişelerinde durdurulan bir kamyonda arama yapıldı. Baskında ekiplerce 7 ton etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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