Gaziantep FK'da hedef Trabzonspor'u mağlup etmek Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Trabzonspor karşısında galibiyet hedefliyoruz" "Göztepe galibiyeti en anlamlı galibiyet oldu" "Kadromuzdaki bazı futbolcular milli takımı hak ediyor"

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, hafta sonu oynayacakları Trabzonspor maçında galibiyet hedeflediklerini açıkladı. Büyükekşi, Göztepe maçında ligin en anlamlı galibiyetini aldıklarını da belirterek, kadrolarında bulunan bazı yerli futbolcuların milli takım formasını hak ettiğini söyledi.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulüp internet sitesi üzerinden gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Göztepe karşısında alınan üç puanın kendileri adına büyük önem arz ettiğini ifade eden Mehmet Büyükekşi, hafta sonu oynayacaklarını Trabzonspor maçından da galibiyet hedeflediklerini vurguladı. Büyükekşi, kadrolarında bulunan bazı yerli futbolcuların milli takım formasını hak ettiğini de söyledi.



“Trabzonspor karşısında galibiyet hedefliyoruz"

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçında galibiyet beklediklerini açıkladı. Büyükekşi, “Geride bıraktığımız Göztepe maçıyla birlikte takımımızın üzerindeki oluşan baskıyı da atlatmayı başardık. Şuan tüm futbolcularımızın yüzü gülüyor ve kendilerini daha da özgüvenli hissediyorlar. Hafta sonu özellikle son zamanlarda gösterdikleri performansla birlikte belki de ligin en iyi takımlarından Trabzonspor ile karşılaşacağız. Trabzonspor’a büyük saygımız bulunuyor ve bu devam edecek. Ancak bizim de özellikle Göztepe karşısında alınan galibiyetin daha değerli olması adına bu karşılaşmadan puan veya puanlarla ayrılmamız gerekiyor. Her zaman dile getirdiğim gibi umarım maçın ardından hakem hatalarının değil dostluğun ve iyi futbolun konuşulduğu bir müsabaka yaşarız. Futbolcularımıza ve teknik heyetimize güveniyorum. Trabzonspor maçında da üç puan adına ellerinden gelenin en iyisini yaparak galibiyet için mücadele edeceklerdir” dedi.



"Göztepe galibiyeti en anlamlı galibiyet oldu"

Göztepe karşısında elde edilen 20’lık galibiyetin büyük bir değeri olduğunu dile getiren Mehmet Büyükekşi, “Yeni teknik direktörümüz Ricardo Sa Pinto’nun göreve gelmesiyle birlikte bir geçiş süreci yaşadık. Ancak bu sürecin sonunun olumsuz olmayacağına inanıyorduk. Son dört maçımızda şanssız bir süreç yaşadık ancak hiçbir zaman futbolcularımıza olan inancımızı kaybetmedik. Kaliteli bir takımız ve neler yapabileceğimizi herkes biliyor. Bu sebeplerden dolayı Göztepe karşılaşmasında alınan üç puan gerçekten çok anlamlıydı ve bir kez daha özgüven kazandırdı. Takımımızın üzerinde ister istemez bir baskı vardı ancak onlar kalitelerini ispatlamayı başardılar. Hak ettiğimiz ve üstün bir mücadele örneği sergilediğimiz karşılaşmayı galibiyetle tamamlamak elbette bizleri çok mutlu etti. Bu karşılaşmanın şehrimize Gazi unvanının verilişinin 100. yılına denk gelmesi de sorumluluğumuzu arttırdı. Futbolcularımız, teknik heyetimiz kulüpteki herkes üzerine düşen görevi yaparak şehrimizi mutlu etmeyi başardı” ifadelerini kullandı.



"Kadromuzdaki bazı futbolcular milli takımı hak ediyor"

Takımın kadrosunda bulunan her futbolcunun elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını vurgulayan ve pek çok futbolcunun milli takım formasını hak ettiğini belirten Büyükekşi, “Kadromuzda hem genç hem de uluslararası tecrübeye sahip yıldız futbolcular var. Takımda kimsede en ufak ego sorunu yaşanmıyor ve arkadaşlık ön plana çıkıyor. Yerli ve yabancı futbolcularımızın da ilişkisi sadece saha içi değil, saha dışında da bizleri mutlu ediyor. Bunun yanı sıra takımımızda özellikle son zamanlarda öne çıkan Muhammet Demir, Kenan, Oğuz Ceylan ve Günay Güvenç gibi hem özverili hem de başarılı isimlere sahibiz. Sezon sonu itibariyle ülkemiz Avrupa Şampiyonası’na katılacak ve en büyük amaçlarımızdan biri de oyuncularımızın ayyıldızlı formamız altında bizleri temsil etmesi. Kadromuzda bulunan Ertuğrul ve Güray Vural daha önce bu gururu yaşamış isimler. Tüm oyuncularımızın bunu başarabilecek kaliteye ve potansiyele sahip olduklarını biliyoruz. Umut ediyorum ki hem takımımızın performansı hem de oyuncularımızın performansı daha da iyi olacaktır. Hak eden arkadaşlarımızın da Milli Takımlar seviyesinde takımımızı temsil edeceğine inanıyorum” diye konuştu.

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