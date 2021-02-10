Gaziantep'te korkutan depremler Gaziantep'te üst üste 2 deprem meydana geldi

Deprem riski en az iller arasında olan ve 3. derece deprem kuşağında bulunan Gaziantep'te art arda iki deprem meydana geldi.
Yaklaşık 500 yıldır deprem üretmeyen ve ülke genelinde meydana gelen son depremlerin aktif hale getirmesinden korkulan Doğu Anadolu Fay Hattı’na kuş uçumu 35 kilometre mesafedeki Gaziantep'te art arda 2 deprem meydana geldi. Türkiye'nin deprem haritasında 3. derece deprem kuşağında yer alan Gaziantep'te yıllar sonra meydana gelen deprem korkuya neden oldu. Bir dakika ara ile meydana gelen depremlerden ilkinin merkez üssü Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Yamaçtepe mevkisi olurken, ikinci depremin merkez üssü ise Şehitkamil oldu.
AFAD kısa süren depremlerden Yamaçtepe'deki sarsıntının büyüklüğünü 2.9 olarak açıklarken, Şehitkamil'deki depremin şiddetini ise 3 olarak duyurdu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Habertürk Akademi
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.