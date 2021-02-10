Şehitkamil'de köy okulları yüz yüze eğitime hazır

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehitkamil'de köy okulları yüz yüze eğitime hazır

İHA

Şehitkamil'de köy okulları yüz yüze eğitime hazır

Şehitkamil Belediyesi, 15 Şubat 2021 tarihinde yüz yüze eğitime başlanacak köy okullarının tamamını dezenfekte etti. Okullar, periyodik aralıklarla dezenfekte edilmeye devam edecek.
Korona virüs vaka sayılarında olumlu gelişmelerin yaşanması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdık" şeklinde yaptığı açıklamanın ardından harekete geçen Şehitkamil Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personelleri, ilçe sınırları içerisindeki tüm köy okullarında detaylı bir dezenfekte çalışması başlattı. 15 Şubat 2021 tarihinde yüz yüze eğitim vermeye başlayacak tüm köy okullarındaki dezenfekte çalışmaları tamamlandı.
"Okulumuzun tamamı dezenfekte edildi"
Yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Aktoprak Hüseyin Cemal Karaata Ortaokulu Müdürü Hasan Bozkurt, duyduğu memnuniyeti ifade etti. Müdür Bozkurt, "Malum, pandemiden dolayı ülke genelinde olduğu gibi bizim de okulumuz bir süredir yüz yüze eğitim vermiyordu. Yeni genelgeyle birlikte köy okullarında eğitimin yüz yüze başlayacağının açıklanmasıyla birlikte Hüseyin Cemal Karaata Ortaokulu olarak, 20202021 eğitimöğretim yılının ikinci dönemine 15 Şubat Pazartesi günü başlayacağız. Şu an tam kadro hazır durumdayız. Okulun açılmasına az bir süre kala sağ olsun Şehitkamil Belediyemiz hem bizlerin hem de öğrencilerimizin sağlığı açısından okulumuzda detaylı bir şekilde dezenfekte ve ilaçlama çalışması başlattı. Şu an okulumuzun tamamı dezenfekte edildi. Sınıflar, tuvaletler, öğretmenler odası olmak üzere öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin bütün kullanım alanları ilaçlandı ve dezenfekte edildi. Okul yönetimi olarak da bizler, bütün pandemi koşullarını hazırladık. İnşallah, 15 Şubat Pazartesi günü öğrencilerimiz ile birlikte yüz yüze eğitime başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Suriye Görev Gücü Çalıştayı Gaziantep'te yapıldı.
YEREL HABERLER Suriye Görev Gücü Çalıştayı Gaziantep'te yapıldı.
Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan’dan GSO’ya ziyaret
YEREL HABERLER Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan’dan ...
Gaziantep'te, bir dakika arayla 2 deprem
YEREL HABERLER Gaziantep'te, bir dakika arayla 2 deprem
Kaymakam Mutlu’dan çocuklara kısıtlama uyarısı
YEREL HABERLER Kaymakam Mutlu’dan çocuklara kısıtlama uyarısı
Şehit Kamil unutulmadı
YEREL HABERLER Şehit Kamil unutulmadı
Gaziantep'te korkutan depremler Gaziantep'te üst üste 2 deprem meydana geldi
YEREL HABERLER Gaziantep'te korkutan depremler Gaziantep'te üst üste ...
Gaziantep FK'da hedef Trabzonspor'u mağlup etmek Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Trabzonspor karşısında galibiyet hedefliyoruz" "Göztepe galibiyeti en anlamlı galibiyet oldu" "Kadromuzdaki bazı futbolcular milli takımı hak ediyor"
YEREL HABERLER Gaziantep FK'da hedef Trabzonspor'u mağlup ...
Gaziantep'te iki ayrı acı
YEREL HABERLER Gaziantep'te iki ayrı acı
Girişimcilerin fikirleri projeye dönüşüyor
YEREL HABERLER Girişimcilerin fikirleri projeye dönüşüyor
Belediye Başkanı Doğru projelerini Milletvekili Erdoğan’a anlattı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Doğru projelerini Milletvekili ...
7 ton etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER 7 ton etil alkol ele geçirildi
Gazi yol koşusunda ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Gazi yol koşusunda ödüller sahiplerini buldu
Kablo hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Kablo hırsızı yakalandı
Şampiyon kulaçlar milli takım hazırlığında Ay-Yıldızlı takımda 4 sporcu mücadele edecek
YEREL HABERLER Şampiyon kulaçlar milli takım ...
Başsavcı Sekücü: "Tehdit ve şantaj konusunda gereğini yaparız”
YEREL HABERLER Başsavcı Sekücü: "Tehdit ve şantaj konusunda gereğini ...
Nizip'te silahlı kavga: 1 ölü
YEREL HABERLER Nizip'te silahlı kavga: 1 ölü
Korona virüsü geçirdikten sonra sağlık kontrolleri önemli
YEREL HABERLER Korona virüsü geçirdikten sonra sağlık kontrolleri ...
Gaziantep'te silahlı kavgada oğul öldü anne ağır yaralandı Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te silahlı kavgada oğul öldü anne ağır ...
(Özel) Gastronomi kentinden fıstık gibi müjde Türkiye’ye 2 yıl yetecek kadar fıstık stoku
YEREL HABERLER (Özel) Gastronomi kentinden fıstık gibi ...
Şahinbey'de 145 bin ton asfalt 126 bin metrekare kilit taşı hizmeti
YEREL HABERLER Şahinbey'de 145 bin ton asfalt 126 bin metrekare ...
Tostçuda alacak verecek kavgası: 1 ölü
YEREL HABERLER Tostçuda alacak verecek kavgası: 1 ölü
Babasının yattığı cezaevinde kitap okuyarak volta attı
YEREL HABERLER Babasının yattığı cezaevinde kitap okuyarak volta ...
Gaziantep Model Fabrika'da fragman eğitimleri başladı
YEREL HABERLER Gaziantep Model Fabrika'da fragman eğitimleri başladı
Tek kullanımlık karton bardak üretimi yüzde 100 arttı
YEREL HABERLER Tek kullanımlık karton bardak üretimi yüzde 100 arttı