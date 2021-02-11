Türkülere konu olan kilimi türkü söyleyerek dokuyor Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan mesleği türkülerle yaşatıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkülere konu olan kilimi türkü söyleyerek dokuyor Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan mesleği türkülerle yaşatıyor

İHA

Türkülere konu olan kilimi türkü söyleyerek dokuyor Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan mesleği türkülerle yaşatıyor

Gaziantep’te yaşayan 60 yaşındaki Ahmet Kılıç, türkülere konu olan kilimi 47 yıldır türkü söyleyerek dokuyor.
Yüzyıllar boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Anadolu toprakları, birbirinden farklı gelenekleri yaşatıyor. Yaşayan bu geleneklerden biri de Anadolu’nu bir parçası olan “kilim" geleneği. Yüzyıllardır bu topraklarda maharetli ustaların ellerinde renk renk, desen desen dokunan kilimler, Anadolu’nun önemli mozaiklerinden biri olarak biliniyor.
Gaziantep’in Nizip ilçesinde bin ustanın ekmeğini kazandığı kilim dokumacılığında sadece bir usta direnmeye devam ediyor. 13 yaşındayken babasının ‘git mahallede kahke sat’ demesi üzerine gizlice kilim ustasının yanına çırak olarak girerek mesleği öğrendiğini belirten 60 yaşındaki Ahmet Kılıç, 47 yıldır mesleğini ikinci el olarak aldığı tezgahında sürdürüyor.

“Bin ustadan bir usta kaldı”
Kahke satmamak için kilimciye çırak olduğunu belirten Kılıç, “Babam bana ’git kahke sat, mahallenin çocukları satıyor’ dedi. Ben de dedim baba ben kahke diye bağırmam, ben de gittim gizli gizli bir ustanın yanında çalıştım öğrendim. Şu an Nizip’te tekim, önceden bin kişi kadar vardık ama şimdi tekim. Halı çıkınca diğerleri bıraktılar, fabrikasyon etkiledi eski işimiz kalmadı” dedi.

“Dünyadan göçmekten değil de mesleğin ölmesine üzülüyorum”
Kilim dokuma işinin eskisi kadar olmadığını kaydeden Kılıç, şimdilerde müşterilerin eski kazak ve kıyafetlerinden elde ettiği ipleri dokuyarak ürün çıkarttığını söyledi. Kılıç, “Eskiden kilim işliyorduk ama o artık kullanılmamaya başlandı bende müşterilerin getirdiği ürünleri işliyorum. Allah’ın kuralı ben dünyamı değişsem üzülmüyorum ama bu meslek ölüyor ona üzülüyorum. Müşteriler eski kıyafetlerini yırtıp getiriyorlar ben de burada kilim yapıyorum. İpi pahalı oluyor herkes alamıyor ondan üstündeki kıyafeti söküp getiriyorlar. Vatandaşa hizmet, ben dünyamı değiştikten sonra yazık bu meslek bitiyor” diye konuştu.
Tezgahının başında kilim dokurken 1960’lı yılların türkülerini dinleyerek bazen de eşlik ederek çalışan kilimci Ahmet Usta, mesleği devam ettirecek çıraklar yetiştirmek istiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Sabun fabrikalarında yoğun mesai Fabrikalar dünyada ve ülkede artan talebi karşılamak için günlük 15 ton sabun üretiyor
YEREL HABERLER (Özel) Sabun fabrikalarında yoğun mesai Fabrikalar ...
5 asırlık camideki döner taşlı deprem düzeneği görenleri şaşırtıyor
YEREL HABERLER 5 asırlık camideki döner taşlı deprem düzeneği ...
Nizip'i dolu vurdu Fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle çok sayıda araç zarar gördü
YEREL HABERLER Nizip'i dolu vurdu Fındık büyüklüğünde yağan dolu ...
Gaziantep'te dolu yağışı etkili oldu, araç sürücüleri sığınacak yer aradı Araç sürücüleri petrol ofislerine ve köprü altlarına sığındı
YEREL HABERLER Gaziantep'te dolu yağışı etkili oldu, araç sürücüleri ...
Başkan Hasan Doğru Bakan Soylu’yu ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Hasan Doğru Bakan Soylu’yu ziyaret etti
Gaziantep’te kaçak kazı operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep’te kaçak kazı operasyonu: 8 gözaltı
99 yaşındaki Özo Nine, sağlığını organik beslenmeye borçlu
YEREL HABERLER 99 yaşındaki Özo Nine, sağlığını organik beslenmeye ...
Kaçak kazı yaparken yakalanan şüphelilerin bulduğu kadın heykeline el kondu
YEREL HABERLER Kaçak kazı yaparken yakalanan şüphelilerin bulduğu ...
Türk Ulaşım-Sen'den Yasin Savaş'a ziyaret
YEREL HABERLER Türk Ulaşım-Sen'den Yasin Savaş'a ziyaret
Şehitkamil'de köy okulları yüz yüze eğitime hazır
YEREL HABERLER Şehitkamil'de köy okulları yüz yüze eğitime hazır
Suriye Görev Gücü Çalıştayı Gaziantep'te yapıldı.
YEREL HABERLER Suriye Görev Gücü Çalıştayı Gaziantep'te yapıldı.
Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan’dan GSO’ya ziyaret
YEREL HABERLER Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan’dan ...
Gaziantep'te, bir dakika arayla 2 deprem
YEREL HABERLER Gaziantep'te, bir dakika arayla 2 deprem
Kaymakam Mutlu’dan çocuklara kısıtlama uyarısı
YEREL HABERLER Kaymakam Mutlu’dan çocuklara kısıtlama uyarısı
Şehit Kamil unutulmadı
YEREL HABERLER Şehit Kamil unutulmadı
Gaziantep'te korkutan depremler Gaziantep'te üst üste 2 deprem meydana geldi
YEREL HABERLER Gaziantep'te korkutan depremler Gaziantep'te üst üste ...
Gaziantep FK'da hedef Trabzonspor'u mağlup etmek Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Trabzonspor karşısında galibiyet hedefliyoruz" "Göztepe galibiyeti en anlamlı galibiyet oldu" "Kadromuzdaki bazı futbolcular milli takımı hak ediyor"
YEREL HABERLER Gaziantep FK'da hedef Trabzonspor'u mağlup ...
Gaziantep'te iki ayrı acı
YEREL HABERLER Gaziantep'te iki ayrı acı
Girişimcilerin fikirleri projeye dönüşüyor
YEREL HABERLER Girişimcilerin fikirleri projeye dönüşüyor
Belediye Başkanı Doğru projelerini Milletvekili Erdoğan’a anlattı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Doğru projelerini Milletvekili ...
7 ton etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER 7 ton etil alkol ele geçirildi
Gazi yol koşusunda ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Gazi yol koşusunda ödüller sahiplerini buldu
Kablo hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Kablo hırsızı yakalandı
Şampiyon kulaçlar milli takım hazırlığında Ay-Yıldızlı takımda 4 sporcu mücadele edecek
YEREL HABERLER Şampiyon kulaçlar milli takım ...