İntihar girişiminde bulunarak yatalak kalan genç kızın sevgilisi beraat etti 17 yaşındaki kızın intihar girişimine sebep olduğu iddiasıyla yargılanan şahıs beraat etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İntihar girişiminde bulunarak yatalak kalan genç kızın sevgilisi beraat etti 17 yaşındaki kızın intihar girişimine sebep olduğu iddiasıyla yargılanan şahıs beraat etti

İHA

İntihar girişiminde bulunarak yatalak kalan genç kızın sevgilisi beraat etti 17 yaşındaki kızın intihar girişimine sebep olduğu iddiasıyla yargılanan şahıs beraat etti

Gaziantep’te 17 yaşındaki sevgilisi M.C.’nin intihar girişiminde bulunarak yatalak kalmasına neden olduğu gerekçesiyle Gaziantep 5 Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Z.A. hakkında beraat kararı verildi.
Gaziantep’te kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi M.C.’ye cinsel istismarda bulunmak istediği esnada intihar etmesine neden olduğu iddiasıyla çocuğun cinsel istismarı ve başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi suçlarından yargılanan Z.A., üzerine atılı bütün suçlamalardan beraat etti.
Gaziantep 5 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 7’nci duruşmaya tutuksuz sanık Z.A. gelmezken avukatı Dilan Selin Çil ile mağdur avukatı Yakup Doğan duruşmada hazır bulundu.

Savcı ceza talep etti
Gelen evrakların okunmasıyla başlayan duruşmada iddia makamı mütalaasını açıkladı. Olay tarihinde mağdur M.C.’nin sanık Z.A.’ya ait eve gittiği ve sanığın olay yerinde sigara şeklinde uyuşturucu madde kullandığının belirtildiği mütalaada, “Sanığın bu maddenin etkisiyle mağdura “Sen benim olacaksın başkasının olamazsın” diyerek mağdurun vücuduna dokunmaya çalıştığı, mağdurun sanıktan kurtulmak için su getirmesini istediği, sanığın mutfağa gitmesi ile beraber mağdurun terasın kapısını açarak korkuluklara doğru koştuğu, sanığın da mağdurun arkasından gittiği, mağdurun sanığa yaklaşmamasını aksi halde atlayacağını söylediği, sanığın yaklaşmaya devam etmesi üzerine de mağdurun terastan aşağı atladığı, tüm dosya birlikte değerlendirildiğinde sanığın üzerine atılı suçu işlediği, sanığın nitelikli cinsel istismara teşebbüs ve başkasını intihara yönlendirme suçlarından cezalandırılmasını talep olunur” ifadelerine yer verildi.
Mütalaanın ardından söz alan mağdur avukatı Yakup Doğan, mütalaaya katıldıklarını belirtti. Mağdurun belinin hala kırık olduğunu aktaran Doğan, “Mağdur bu olayı 17 yaşında yaşadı. Bu olayın etkisini ömür boyu yaşayacaktır. Dolayısıyla sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.
Sanık avukatı Dilan Selin Çil ise mütalaadaki aleyhe olan hususları kabul etmediklerini beyan ederek sanığın beraatini talep etti.
Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Z.A.’nın bütün suçlardan beraatine karar verdi.

Davanın geçmişi
Sanık Z.A. 17 yaşındaki M.C ile ilişki yaşamaya başladı. 28 Kasım 2017 tarihinde M.C.’yi kendisine ait bir eve götüren Z.A. evde uyuşturucu madde kullandı. Uyuşturucu maddenin etkisiyle M.C.’ye “Sen benim olacaksın başkasının olamazsın” diyerek cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. M.C. kendisini kurtarmak için Z.A.’dan su getirmesini isterken o arada evin terasına çıkıp korkuluklara doğru koştu. O esnada Z.A.’nın M.C.’ye yaklaşmaya çalışması üzerine M.C. kendisini 5’inci kattan aşağıya bıraktı. Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan M.C.’nin beli kırıldı. Olay üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Z.A hakkında çocuğun cinsel istismarı ve başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi suçlarından iddianame hazırladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkülere konu olan kilimi türkü söyleyerek dokuyor Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan mesleği türkülerle yaşatıyor
YEREL HABERLER Türkülere konu olan kilimi türkü söyleyerek ...
(Özel) Sabun fabrikalarında yoğun mesai Fabrikalar dünyada ve ülkede artan talebi karşılamak için günlük 15 ton sabun üretiyor
YEREL HABERLER (Özel) Sabun fabrikalarında yoğun mesai Fabrikalar ...
5 asırlık camideki döner taşlı deprem düzeneği görenleri şaşırtıyor
YEREL HABERLER 5 asırlık camideki döner taşlı deprem düzeneği ...
Nizip'i dolu vurdu Fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle çok sayıda araç zarar gördü
YEREL HABERLER Nizip'i dolu vurdu Fındık büyüklüğünde yağan dolu ...
Gaziantep'te dolu yağışı etkili oldu, araç sürücüleri sığınacak yer aradı Araç sürücüleri petrol ofislerine ve köprü altlarına sığındı
YEREL HABERLER Gaziantep'te dolu yağışı etkili oldu, araç sürücüleri ...
Başkan Hasan Doğru Bakan Soylu’yu ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Hasan Doğru Bakan Soylu’yu ziyaret etti
Gaziantep’te kaçak kazı operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep’te kaçak kazı operasyonu: 8 gözaltı
99 yaşındaki Özo Nine, sağlığını organik beslenmeye borçlu
YEREL HABERLER 99 yaşındaki Özo Nine, sağlığını organik beslenmeye ...
Kaçak kazı yaparken yakalanan şüphelilerin bulduğu kadın heykeline el kondu
YEREL HABERLER Kaçak kazı yaparken yakalanan şüphelilerin bulduğu ...
Türk Ulaşım-Sen'den Yasin Savaş'a ziyaret
YEREL HABERLER Türk Ulaşım-Sen'den Yasin Savaş'a ziyaret
Şehitkamil'de köy okulları yüz yüze eğitime hazır
YEREL HABERLER Şehitkamil'de köy okulları yüz yüze eğitime hazır
Suriye Görev Gücü Çalıştayı Gaziantep'te yapıldı.
YEREL HABERLER Suriye Görev Gücü Çalıştayı Gaziantep'te yapıldı.
Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan’dan GSO’ya ziyaret
YEREL HABERLER Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan’dan ...
Gaziantep'te, bir dakika arayla 2 deprem
YEREL HABERLER Gaziantep'te, bir dakika arayla 2 deprem
Kaymakam Mutlu’dan çocuklara kısıtlama uyarısı
YEREL HABERLER Kaymakam Mutlu’dan çocuklara kısıtlama uyarısı
Şehit Kamil unutulmadı
YEREL HABERLER Şehit Kamil unutulmadı
Gaziantep'te korkutan depremler Gaziantep'te üst üste 2 deprem meydana geldi
YEREL HABERLER Gaziantep'te korkutan depremler Gaziantep'te üst üste ...
Gaziantep FK'da hedef Trabzonspor'u mağlup etmek Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Trabzonspor karşısında galibiyet hedefliyoruz" "Göztepe galibiyeti en anlamlı galibiyet oldu" "Kadromuzdaki bazı futbolcular milli takımı hak ediyor"
YEREL HABERLER Gaziantep FK'da hedef Trabzonspor'u mağlup ...
Gaziantep'te iki ayrı acı
YEREL HABERLER Gaziantep'te iki ayrı acı
Girişimcilerin fikirleri projeye dönüşüyor
YEREL HABERLER Girişimcilerin fikirleri projeye dönüşüyor
Belediye Başkanı Doğru projelerini Milletvekili Erdoğan’a anlattı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Doğru projelerini Milletvekili ...
7 ton etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER 7 ton etil alkol ele geçirildi
Gazi yol koşusunda ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Gazi yol koşusunda ödüller sahiplerini buldu
Kablo hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Kablo hırsızı yakalandı