Gaziantep’te korona virüs aşısının ikinci dozu yapılmaya başlandı Gaziantep’te ilk ikinci doz aşı il sağlık müdürüne yapıldı

Türkiye’de ilk doz korona virüs aşılamasının üzerinden 28 gün geçmesinin ardından 2’nci doz aşılama başladı. Gaziantep’te ilk ikinci doz aşılama ilk olarak İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki’ye yapıldı. Kentteki sağlık çalışanlarının da randevu usulüne uygun olarak ikinci doz aşılanmaları devam edecek.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Covid19 aşısına acil kullanım onayı verilmesinin ardından 28 gün önce ülke genelinde sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlanmıştı. İlk doz aşılamanın üzerinden 28 gün geçmesinin ardından ikinci doz aşılama başladı. Gaziantep’te korona virüs aşısının ikinci dozu ilk olarak İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki’ye yapıldı. Tiryaki’nin ardından randevu usulüne göre sağlık çalışanlarının da ikinci doz aşılanması devam ediyor.



“Herhangi ciddi bir yan etkisi yok”

Yapılan aşı sonrası açıklamalarda bulunan ve kent genelindeki aşılama hakkında bilgi veren Gaziantep İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, “1’inci doz aşılanmamızın üzerinden 28 gün geçtikten sonra bugün itibariyle 2’nci doz aşımızı yaptırdık. Bunun önemine inanıyoruz. İnsanlarımızın aşılanması gerektiğine inanıyoruz. Vatandaşlarımızın bir şekilde bize ulaşmasını istiyoruz. Bugün itibariyle hepinizin bildiği üzere 70 yaş ve üzerini aşılamaya başlıyoruz. Hedef nüfusumuz 100 binin üzerinde 75 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızda. MHRS ve 182’den mutlaka aşı randevularını alsınlar. Randevularını alamayanlar lütfen aile hekimlerine başvursunlar. Bu aşının gördüğünüz gibi 2’nci dozunu yaptırdım. Herhangi bir ciddi yan etkisi yok. Ufak tefek halsizlikler ve bitkinlik gibi birtakım sıkıntılar yapabiliyor. Ancak ciddi bir şey değil. Halk arasında duyuyoruz aşıyı yaptıranların alerji olduğu ve hayatını kaybettiği gibi durumlardan söz ediliyor. Türkiye’de şu ana kadar böyle bir şey olmadı. Aşının ciddi bir yan etkisi görülmedi. Öyle olsaydı bizlerde kendimizi korumak amacıyla belki yaptırmayacaktık ama dediğim gibi herhangi bir ciddi yan etkisi yok. Yarın itibariyle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın da aşılanması başlayacak. Tüm vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı olmalarını istiyorum. Aşılarını yaptırmalarını istiyoruz. Kafadaki soru işaretlerini bir kenara bırakarak aşının bir şekilde koruyacağından emin olsunlar. En kötü ihtimalle hastalığın daha ağır şekilde geçirilmesini önleyecek, hastaneye yatırılmanızı engelleyecektir. Daha hafif bir şekilde atlatmalarını sağlayacak. Bu şekilde yavaş yavaş inşallah bu hastalıktan kurtulacağımızı düşünüyorum” dedi.



“Milletvekili Taşdoğan hastalığı aşı sayesinde daha kolay atlattı”

Aşı olduktan kısa süre sonra korona virüse yakalanan Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan hakkında da açıklamalarda bulunan Tiryaki, “Şu an çok hafif atlatıyor. Kendisi ile birkaç defa görüştük. Aşıdan kaynaklı korona virüs olduğundan şüphelendiği için Ankara’ya gitti. Ankara’ya hastalığı ağır geçirdiğinden dolayı gitmedi. Ankara’da bizim şehir hastanemiz esas olarak aşılama işlerine bakıyor. Korona virüs ile ilgili her şeyi takip eden amiral gemimiz olan yere gitti. Orada tedavi oldu. Aslında tedavi de değil daha çok gözlem edildi. Çok ciddi bir şey yapılmadı. Şu anda da rahat bildiğim kadarıyla herhangi bir sıkıntısı yok. Bence aşı hastalığı daha kolay atlatmasını sağladığı gibi gözüküyor” ifadelerini kullandı.



“Aşılama yavaş gidiyor”

Gaziantep’teki aşılama rakamlarına değinen Tiryaki, aşılama konusunda vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Aşı gruplarına göre hedeflerimiz var. Bugünü saymazsanız 75 yaş ve üzeri olan hedefimizde 75 bin nüfus vardı. Şu ana kadar 40 bini aşılandı. Aslında aşılama biraz yavaş gidiyor. Vatandaşlarımızın ilgisinde zayıflık var. Acaba randevu almakta zorlanıyorlar mı bilmiyorum. Dediğim gibi eğer böyle bir sıkıntı var ise bize yani Sağlık Müdürlüğüne ulaşabilirler. Aile hekimlerine başvurabilirler. MHRS ve 182 üzerinden randevu alabilirler. Randevu alma konusunda her türlü yardımı yapacağız” dedi.



“Şehir hastanesi ile ilgili hala bir gelişme yok”

Uzun süredir yapımı durdurulan şehir hastanesi hakkında konuşan Tiryaki, “Şehir hastanesi ile ilgili hala bir gelişme yok. Malumunuz 3 ortak vardı. Şu an 3 ortak kendi aralarında anlaşmaya gittiğine dair bir bilgi geldi. Aralarındaki o anlaşmanın sonucunda ne olacak şu an çok net değil. Bir rivayet 1 ortağın diğer 2 ortağın hisselerini alarak çalışmaları devam ettireceği yönünde. Eğer bu da gerçekleşmezse bakanlığımız gerekirse yeniden bir düzenleme yaparak inşaatı devam ettirecek” diye konuştu.



“Aşılama aile sağlığı merkezleri ile tüm hastanelerde yapılacak”

Gaziantep’te aşılama çalışmalarının aile sağlığı merkezleri ve hastanelerde yapılacağını aktaran Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, “İlimizde aşılama çalışmaları ile ilgili 164 tane aile sağlığı Merkezi hazır bir şekilde bekliyor. Bakanlığın takvimine göre vatandaşlarımız buralardan randevu alabilecek. Üniversite hastanesinde, tüm kamu hastanelerinde ve özel hastanelerde bu işlem yapılabilecek” ifadelerini kullandı.



“İlk etapta 25 bin aşı geldi, devamı da bir kaç güne gelecek”

Kente ilk etapta 25 bin aşı geldiğini açıklayan Tiryaki, “Şu an için ilimizdeki eczacılar da dahil olmak üzere tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde yaklaşık 25 bin aşı geldi. Bunların devamı da önümüzdeki hafta sonu ya da Pazartesi günü gelmiş olacak. Aşı olmada kesinlikle zorunluluk yok. Ben yaklaşık 3 ay önce Bu hastalığı atlattım. Normal şartlarda 6 aya kadar hastalığı atlatmış olan vatandaşlara aşı yapılmayacak ama 6 aydan sonrası, yani hastalığı atlatmasının üzerinden 6 ay geçti ise o vatandaşlara aşı yapılacak. Bu konuda sadece sağlık çalışanlarına bir istisna var. Sağlık çalışanlarına her şekilde aşı uygulaması yapılacak. Çünkü virüslü hastalarla yoğun şekilde temas halindeler. Yani sağlık çalışanları bu 6 aylık süreyi beklemeden aşı yaptırabilecek. Ben de o nedenle bugün aşı oldum” ifadelerine yer verdi.



“İnsanların aşı konusunda tedirgin olmasına gerek yok”

Vatandaşların aşı konusunda tedirgin olmamaları gerektiğini de aktaran Tiryaki, “İnsanların aşı konusunda tedirgin olmasına gerek yok. Ben kesinlikle aşı olmalarını tavsiye ediyorum. İnsanların kafasında çok soru işareti var. Bu soru işaretinin olmaması adına biz de aşı olmak istedik. Yani bizim bildiğimiz en eski teknikle yapılan aşılama sistemlerinden biri bu. Dolayısıyla bir tedirginlik yaşamaya, şu mu olur, bu mu olur demeye gerek yok. Olabilecek en kötü durum aşısının tutmamasıdır. Bunun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Yani bu şu anki halimizden daha kötü bir hale yol açacak bir şey değil. Bilim kurulda açıkladığı zaten bu aşının yüzde 91 oranında tutma ihtimali var. Umarım bu aşı ile beraber bu hastalık temizlenir bu hastalıktan kurtuluruz” şeklinde konuştu.



“Yüzde bir koruyuculuk olsa dahi aşı yapılmalı”

Gaziantep Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuncay Sönmez ise “Dünyanın böyle bir dönemden geçtiği bir ortamda muhakkak aşı olmayı öneriyoruz. Özellikle risk grubunda olan sağlık çalışanları olarak bunu mutlaka öneriyoruz. Bence yüzde bir bile koruyuculuğu olsa bile bu aşı yapılmalı. Çünkü bir her zaman sıfırdan büyüktür. Kendimizi, çevremizi ve sevdiklerimizi korumak için aşı olmak zorundayız. Herhangi bir ağrısı ve acısı da olmadı” diye konuştu.

