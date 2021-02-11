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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençlik kampu 4 mevsimde onbinlerce kişiyi misafir ediyor

İHA

Gençlik kampu 4 mevsimde onbinlerce kişiyi misafir ediyor

Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı’nda düzenlenen AnneÇocuk Kampları, macera ve doğa tutkunlarından büyük ilgi görüyor. Aile üyelerinin birlikte yaptıkları spor içerikli aktiviteler, çocukların sosyal gelişimine de büyük katkı sağlıyor.
Katılımcılara pandemi önlemleri çerçevesinde teknolojiden uzak, sosyal ilişkiler kurma fırsatı sağlayan AnneÇocuk ve BabaÇocuk Kamplarını hayata geçiren Şehitkamil Belediyesi, aile üyelerine, diğer ailelerle işbirliği kurma ve paylaşımda bulunma fırsatı sağlıyor. Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı’nda gerçekleştirilen etkinliklerde doğa yürüyüşü, kamp ateşi ve macera parkuru aktiviteleri katılımcılardan büyük ilgi görüyor. Dört mevsim ayrı renge bürünen Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampında gerçekleştirilen faaliyetler, çocuk ve genç yaştaki katılımcıların yanı sıra anne ve babalardan da tam not alıyor. Kamp alanında gerçekleştirilen tüm hizmetlerin Şehitkamil Belediyesi tarafından ücretsiz olarak karşılandığı kamp ve etkinlik faaliyetlerine müracaatlar, günlük kontenjan kriterlerine göre Şehitkamil Belediyesi web sitesinden gerçekleştiriliyor.
Unutulmaz kamp anıları birikiyor
Gençlik Kampı’nda gerçekleştirilen ekinliklerde katılımcı aileleri ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, katılımcıların unutulmaz anılar biriktirdiklerini ifade etti. AnneÇocuk ve BabaÇocuk Kamplarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Fadıloğlu, şunları konuştu:
“Her yıl farklı yaş gruplarındaki on binlerce genç öğrenciyi birbirinden keyifli etkinliklerde misafir eden Gençlik Kampımız, AnneÇocuk ve BabaÇocuk Kampları uygulamasıyla çocuklarımızın aileleriyle birlikte kamp faaliyetlerine katılmalarına olan sağladı. Pandemi önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilen aktivitelerde anne ve babalarımız, çocuklarıyla doğada keyifli zamanlar geçiriyorlar. Katılımcılarımızın etkinlik süresi boyunca hareket etmeleri ve tüm egzersizlerde bol bol eğlenmeleri, moral depolamaları bizleri oldukça mutlu ediyor. Kamp yapmanın, doğada zaman geçirmenin en büyük ödülü unutulmaz anılardır. Doğa yürüyüşü, kamp ateşi etkinlikleri, macera parkuru etkinlikleri ve geleneksel oyunlarla katılımcı aile fertleri, unutulmaz anılar birikiyorlar. Mevsim şartlarına göre faaliyet planlaması kamp alanında görevli gençlik liderlerimiz tarafından titizlikle dizayn edilen kamp programlarına doğaya, spora ve maceraya ilgi duyan tüm anne ve babalarımızı çocuklarıyla birlikte bekliyoruz.”
Hem çocuklar hem anneleri mutlu oluyor
Etkinliklere katılan annelerden Özlem Karacalar, kamp programı sonrası yaptığı açıklamada "Şehitkamil Belediyemiz, pandemi döneminde alınan önlemler çerçevesinde çocuklarımızı ve bizleri doğa, spor ile buluşturdu. Şehrimizde böyle bir tesisin olması, kamp programının içeriği, ikramlar, ulaşım hizmetleri tüm çocuklarımızı ve biz anneleri çok mutlu etti. Çocuklarımızın güvenilir bir ortamda sosyalleşebilmeleri, doğayı yakından tanımları, çevre koruma bilinci kazanmaları, akranlarıyla ekran başında değil, doğrudan iletişim kurabilmeleri çok değerli fırsatlar ve kazanımlar. Faaliyetlerin düzenlenmesinde başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”

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