Ayşegül'ün sesine Şahinbey kulak verdi

Doğuştan sağ ayağı ve sağ el parmakları olmayan Ayşegül'e yardım elini Şahinbey Belediyesi uzattı. Belediye Başkanı mehmet Tahmazoğlu tarafından Ayşegül'e protez ayak hediye edildi.

Doğuştan bir ayağı dizinden aşağı kesik olarak doğan ve yıllarca ameliyatlar geçirince okulundan ve arkadaşlarından uzak kalan Ayşegül Kuş, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun hediye ettiği protezle 20 yaşında özgürce yürümeye başladı. 8 yaşından sonra ameliyatlarının bittiğini ancak protez olmadığı için yürüyemediğini ifade eden Ayşegül Kuş, "Daha önce aldığımız protezlerle normal bir şekilde yürümem mümkün olmuyordu. Protezim kırılınca yenisini de alamamıştık. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’ndan Allah razı olsun, sayesinde yürümeye başladım. Protez ayağım takılınca ilk olarak sokakta doyasıya yürüdüm. Yürümek çok güzel, müthiş bir duygu. Aile durumumuz iyi olmadığı için, protez ayak alamıyor, bu nedenle de okula gidemiyordum. Şimdi bana hediye edilen protez ayak ile yeniden okulumu okuyup aileme bakacak bir iş sahibi olmak istiyorum. İnşallah yapabileceğim bir iş bulur ve ailemin iyi şartlarda yaşamasına katkım olur" dedi.

"Kızım artık yürüyebiliyor"

Ayşegül Kuş’un babası 60 yaşındaki baba Abdulkadir Kuş da, "Yıllardır inşaatlarda çalışıyorum, yaşımdan dolayı artık çalışmam da mümkün değil. Bugüne kadar kıt imkanlarla da olsa kızımı tedavi ettirmeye çalıştım ama kendisi için gerekli olan protez pahalı olduğu için alamıyorduk. Sağolsun, Belediye Başkanımız yardımcı oldu. Kızım artık istediği gibi yürüyebilecek. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’ndan Allah razı olsun" dedi. Ayşegül'ün 4 çocuğunun en büyüğü olduğunu ifade eden anne Elif Kuş ise "Yıllardır kızıma bakıp ağlıyordum. Akranları gibi bir çocukluğu olmadı. Uzun süre hastanelerde tedavi gördü, defalarca ameliyat oldu. Sonra da protez olmadığı için yürüyemedi. Okula da o yüzden devam edemedi. Sonradan evde açık öğretim okumaya başladı. Kızım çok akıllı, derslerini iyi yapıyor. Allah sebep olanlardan razı olsun" diye konuştu.

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