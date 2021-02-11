(cuma geçilecek) Kırılan anahtarını oksijen ile kaynak yaptı

Gaziantep’te bakırcı ustası Hakan Kaynar, iş yerini açarken anahtarını kırdı. Kırılan anahtarı oksijenle kaynak yaparak saniyeler içerisinde birleştirdikten sonra eskisi gibi dükkanını açtı.

Gaziantep’te bakır ustası Hakan Kaynar iş yerine açarken anahtarını kırdı. Kırılan anahtarını komşusunda bulunan oksijenli kaynak makinası ile saniyeler içerisinde birleştirerek eski haline getirdi. Eski haline getirdiği anahtarı ile kolaylıkla dükkanını açtı.

Metal işlerde yapamayacakları işin olmadığını belirten Kaynar, “Çocukluğumdan bu yana bakırcılıkla uğraşıyorum. Bizim dededen, babadan gelen bakırcılık mesleği olduğundan dolayı, kırılan anahtarı oksijen kaynağı yardımıyla tekrar birleştirerek, yerine alıştırarak yaptım. Bizim metal işçiliği konusunda çok şükür yapamayacağımız herhangi bir obje yok. Neyi görürsek, neyi yapabilirsek elimizden geldiğince her şeyi orijinal haliyle yapabiliyoruz. Bu da bizim babadan gelen, gelenekten gelen bir şey olduğu için yapıyoruz. Anahtar konusunda da daha pratik daha yakın şeyler olduğu için işimizden dolayı çilingire gitmiyoruz kendimiz yapıyoruz. Her anahtarı kırılana tabi ki yapmıyoruz, çünkü çilingir değiliz. Sonuçta bir bakırcıyız, bunun bir sanat üslubundayız, bu kendimiz için yaptığımız bir şey yoksa çilingirlerin ekmeğinde gözümüz yok” diye konuştu.

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