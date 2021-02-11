Gaziantep FK'da 2 futbolcu ve 2 personel koronavirüse yakalandı

Mustafa KANLI / GAZİANTEP (DHA) Gaziantep Futbol Kulübü; futbolcular, teknik ekip ve personele Trabzonspor maçı öncesi yapılan Covid-19 PCR testlerinin sonucunda 2 futbolcu ve 2 kulüp personelinin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Kırmızı siyahlı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel Futbol Takımımıza, Süper Lig´in 25'inci haftasında oynayacağı Tranzonspor maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, iki futbolcumuzun ve iki personelimizin test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcularımızın ve personellerimizin izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI
2021-02-11 22:21:01
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Habertürk Akademi
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.