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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te Sevgililer Günü için isme özel baklava tepsisi yapılıyor

DHA

Gaziantep'te Sevgililer Günü için isme özel baklava tepsisi yapılıyor


Mustafa KANLIAhmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, bir işletmede Sevgililer Günü için fıstık ezmesiyle, çiftlerin isimlerinin yazıldığı baklava tepsisi yapılıyor. En tatlı hediye olarak adlandırılan özel baklava tepsisine, eş veya sevgililerini mutlu etmek isteyenler, ilgi gösteriyor.
Gastronomi kenti Gaziantep´te faaliyet gösteren bir baklava firması tarafından sevgililer günü için isme özel baklava tepsisi hazırlanıyor. Fıstık ezmesi ile çiftlerin isimleri yazılıp, kare, midye, sarma, şöbiyet gibi baklava çeşitleriyle süslenerek yapılan tepsiler, özel süslenmiş kutulara yerleştiriliyor. Hazırlanan tepsilerin üzerine isteğe göre, çiftlerin isimleri ya da 'Seni seviyorum' gibi yazılar eklenebiliyor.
'DOĞAL FISTIKTAN YAZI YAZIYORUZ'
Gaziantep'in meşhur baklavası ile isme özel baklava hazırladıklarını ifade eden işletmeci Onur İbili, "Sevgililer Günü yaklaşıyor. Sevgi demek sadece eşine hediye alıp kutlamak değildir. Aile bağlarının annenin babanın yani kimi seviyorsak ona dair bir şeyleri yapmaktır. Biz de insanların bu gününe özel Gaziantep'imizin meşhur tatlısı baklavayı bir inovasyon haline getirerek, kişiye özel isimlerle baklava yaptık. Yüzde yüz doğal fıstığı ezme haline getirip, kişinin ismine göre baklava hazırlıyoruz. Sevgililer Günü baklavasının içerisinde baklavanın bütün çeşitleri bulunuyor. Midye baklava, şöbiyet, dolama, normal baklava ve kare baklava bunların bütün çeşitlerini istediğiniz miktarda hazırlayabiliyoruz" diye konuştu.
'GÜNLÜK 100 PAKET SİPARİŞ ALIYORUZ'
Yaptıkları ürünü hazırladıktan sonra özel olarak süslediklerini ve çok fazla talep aldıklarını söyleyen Onur İbili, "Gördüğünüz gibi çiçeğiyle beraber özel bir şekilde süsledik. İnsanlara sevgisini, eşine sevgisini ve ailesine sevgisini göstersin diye böyle bir şey düşündük. Sevgililer Günü baklavayı şimdiden yoğun bir talep görüyor hatta paketlerden de gördüğünüz gibi anlaşılıyor. Gün içerisinde ortalama 100 paket sipariş alıyoruz. İnsanlar bu tatlı günlerini tatlıyla değerlendirmesi için bu baklavaları bol bol sipariş veriyor. Herkes kendi sevdiğinin ismini yazdırıyor ve biz hemen bir gün içerisinde Türkiye´nin her yerine gönderiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Ahmet KILIÇ
2021-02-12 08:30:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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