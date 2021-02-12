Böyle koleksiyon görülmedi 21 yıldır topladığı akrepleri zeytin yağı ile sağan Mehmet Bozkurt ürettiği panzehir ile akrep zehirlenmelerini tedavi ediyor Mehmet Bozkurt, evinin çevresinde ve gittiği her yerde farklı tür ve cinsteki akrepleri toplayarak zeytin yağı bulunan şişede saklıyor

Gaziantep’te yaşayan 68 yaşındaki Mehmet Bozkurt 21 yıldır akrep topluyor. Topladığı akrepleri zeytin yağı ile sağan Mehmet Bozkurt, ürettiği panzehir ile akrep sokmalarında umut oluyor.

Gaziantepli 68 yaşındaki Mehmet Bozkurt 21 yıldır topladığı farklı ırk ve türden akrepleri zeytin yağı bulunan şişelerde saklıyor. Bu şişelerde akrebin zehrini sağan ve zeytin yağı ile karıştıran bozkurt, yüzyıllardır kullanılan bir yöntem ile akrep sokmaları vakalarında şifa umudu oluyor. Akrebin soktuğu bölgenin çevresine panzehiri uygulayan Bozkurt, zehirlenmeleri 30 dakikada iyileştiriyor.



Tedavi yöntemi

Bozkurt'un uyguladığı geleneksel tedavi yöntemine göre akrebin soktuğu yerin çevresine akrep zehri ve zeytinyağının bulunduğu şişedeki karışımı ile daire çizilirken, dairenin dışına çıkamayan zehir, vücuttan atılması ile insanlar sağlığına kavuşuyor.



Sürekli akrep arıyor

Evinin çevresinde ve gittiği her yerde akrep arayan Bozkurt, bulduğu akrepleri tür ve cinsine göre içerisinde zeytin yağı bulunan şişelerde bekletiyor.

Akreplerin zehrini sağarak panzehir ürettiğini anlatan Bozkurt, “21 senedir yakaladığım akrepleri bu şişeye topluyorum. Bir çay bardağı zeytin yağının içine koydum. Buraya attığım akrepler zehirlerini zeytin yağının içine boşaltıyor. Zehrin girdiği bu zeytinyağının akrep’in soktuğu yerin çevresine bir daire çizdiğinde zehir vücuda dağılmıyor. Dairenin içinde kalıyor ve yarım saat içerisinde iyileşiyor. Evimin kenarlarında yazın akrep ararım bulduğum akrepleri hemen bu şişeye atarım. Bu usulü bizim eski yaşlı kişilerden öğrendim. Bu karışımın en az bir yıllık olması gerekiyor ki etkin olsun” dedi.



“Kendi eşimi de iyileştirdim”

Eşini akrebin soktuğunu ve bu akrep dolu şişesindeki yağı çevresine sürer sürmez iyileştiğini belirten Bozkurt, “Ben bunu kendi eşime uyguladım. Eşim bana yanağımı bir şey soktu değince baktım akrep omuzundan iniyor. Orada elinden de soktu. Ben hemen koşup şişemi aşağıdan aldım ve akrebin soktuğu yerlere daire çizdim yarım saat içinde eşim iyileşti. Burada önemli olan şey akrebin soktuğu noktaya bu karışımın değmemesidir. Eğer değerse adamı öldürebilir” diye konuştu.

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